1700 turisti britannici si sono ammalati a Capo Verde: azione legale collettiva

Più di 1.700 turisti britannici hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro la compagnia di viaggi Tui dopo essersi ammalati durante vacanze a Capo Verde. Secondo lo studio legale Irwin Mitchell, gli episodi più recenti riguardano anche persone che si sono sentite male appena due settimane fa.

Dal 2022, Tui ha portato oltre un milione di turisti nell’arcipelago, meta apprezzata per le sue spiagge dorate e il clima mite tutto l’anno. Tuttavia, almeno otto cittadini britannici sarebbero morti negli ultimi anni dopo soggiorni in questa destinazione. A febbraio, le autorità sanitarie del Regno Unito avevano sconsigliato i viaggi a Capo Verde a causa di numerosi casi di infezioni gastrointestinali.

Lo studio legale Irwin Mitchell ha raccolto testimonianze e prove, indicando problemi in diversi hotel: cibo poco cotto, buffet infestati da mosche e stanze con muffa. Tra i turisti colpiti ci sono anche bambini di appena sei mesi. Gli avvocati segnalano che le malattie contratte includono E. coli, salmonella, shigella e cryptosporidium, con sintomi come diarrea, crampi e febbre.

Jatinder Paul dello studio legale ha dichiarato: “In tutti i miei anni di lavoro non ho mai visto un caso così vasto, con così tante vittime. Tui aveva la responsabilità di fornire pacchetti sicuri, ma purtroppo è accaduto il contrario. Se non riusciremo a risolvere in via amichevole, ci aspettiamo che l’Alta Corte emetta un’ordinanza per il pagamento di milioni di sterline di risarcimento.”

Tra le vittime c’è Elena Walsh, 64 anni di Birmingham, che lo scorso anno ha soggiornato al resort cinque stelle RIU Cabo Verde tramite Tui. L’8 agosto ha iniziato a sentirsi male ed è deceduta il 10 agosto in ospedale. Suo figlio Sean ha raccontato: “Voglio solo che la gente non ci vada. Chi decide di rischiare può farlo, ma io direi agli altri: non fatelo.”

Tui ha dichiarato che sta indagando sulle accuse e al momento non rilascia commenti dettagliati, mentre RIU Hotels and Resorts assicura che gli hotel rispettano i più severi standard internazionali di salute e igiene, certificati da società esterne specializzate.

A ottobre 2025, l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria aveva registrato 112 casi di shigella e 43 di salmonella collegati a viaggi a Capo Verde. Gli avvocati confermano che sei cittadini britannici erano morti a partire da gennaio 2023, cifra aggiornata ora a otto.