14enne aggredisce e diffama una 16enne: denunciata

Una sedicenne è stata denunciata dai carabinieri di Bassano del Grappa per aver aggredito e diffamato una coetanea. Ne dà notizia Ansa Veneto di oggi. La vittima si è presentata in caserma accompagnata dalla madre, raccontando che, dopo essere uscita da scuola, era stata avvicinata, alla fermata degli autobus del “centro studi”, da una ragazza di 14 anni la quale l’accusava di star divulgando, tra alcuni studenti, alcune notizie offensive che la riguardavano.Nella discussione, la più giovane ha aggredito la ‘rivale’ picchiandola. La 16enne ha inoltre riferito ai militari che tra alcuni studenti del “centro studi” erano diventati virali due video che riprendevano la parte finale dell’aggressione, ma non era in grado di indicare chi fossero gli autori. E inoltre che sul social “instagram” erano stati pubblicati numerosi commenti sull’ aggressione tra cui alcuni scritti dalla 14enne. con parole diffamatorie. Alla luce degli accertamenti svolti, l’Arma ha denunciato la 14enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia la 14enne, residente nell’area della Valsugana, in quanto ritenuta responsabile di percosse e diffamazione aggravata.