1 centesimo a notte invece di 1.000 euro: come ha fatto un hacker a soggiornare in hotel di lusso?

In Spagna, un giovane ventenne è stato arrestato dopo aver sfruttato una vulnerabilità nei sistemi di pagamento online per soggiornare in hotel di lusso pagando appena un centesimo di euro a notte. L’uomo era riuscito a prenotare stanze che normalmente costano oltre 1.000 euro, accumulando perdite superiori a 20.000 euro per un’agenzia di prenotazione viaggi.

La polizia spagnola ha fermato il truffatore in un hotel di lusso a Madrid, dove era presente da quattro notti. “Aveva pagato solo quattro centesimi per quattro notti”, hanno commentato gli inquirenti, sottolineando la creatività del metodo utilizzato.

Secondo quanto spiegato dalle autorità, l’hacker aveva modificato il processo di convalida delle transazioni durante il pagamento tramite una piattaforma internazionale, riuscendo così a far autorizzare la prenotazione con un solo centesimo. L’irregolarità è stata scoperta pochi giorni dopo, quando la piattaforma ha trasferito l’importo effettivamente pagato all’agenzia: un centesimo per prenotazione.

L’indagine è partita da una denuncia presentata il 2 febbraio dall’agenzia di viaggi. Il giovane dovrà ora rispondere alle accuse di truffa informatica, un reato che in Spagna comporta gravi conseguenze penali.