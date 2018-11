Leoniceno concorda nottata con prostituta e viene derubato

Serata finita male per un vicentino di Lonigo di 52 anni che ha passato la serata di ieri in una birreria di viale Verona a divertirsi per poi portarsi nelle vicinanze e contrattare una nottata di passione con una prostituta che già conosceva, la rumena I.A.M.

L’uomo ha concordato di passare l’intera notte con lei per la cifra di 300 euro in un albergo di via Rossi a Vicenza. Dopo essere saliti in macchina, l’uomo ha però deciso di andare a Montecchio Maggiore. I due non si sono però messi d’accordo sulla destinazione e l’uomo ha deciso di riaccompagnarla a Vicenza facendola scendere in via Vaccari (Ferrovieri) salvo poi accorgersi che 300 euro di cui era in possesso erano spariti. Ha quindi chiamato il 113 dopo aver seguito la prostituta che si è recata in un’abitazione di via Ferreto de Ferreti (cavalcavia Ferrovieri). Davanti agli agenti delle volanti, accorsi sul posto, la donna ha però negato, riferendo di essere un’amica dell’uomo e niente più. Ora il 52enne dovrà decidere se sporgere denuncia.