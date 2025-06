Weekend nel Vicentino: appuntamenti e sagre

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

GIUGNO

Sagra di Lovara (Trissino) – Tradizionale festa paesana con stand gastronomici e musica, in programma domenica 22 giugno facebook.com+11 giraitalia.it+11facebook.com+11.

Sagra del pesce e del baccalà alla vicentina (Costabissara) – Evento in corso fino a domenica 22 giugno, con piatti tipici e intrattenimento musicale easyvi.it+3lacucinaitaliana.it+3giraitalia.it+3.

Sagra di San Pietro (Campiglia dei Berici) – Festa paesana in corso dal 21 al 24 giugno, tra tradizione, gastronomia e musica

Vicenza in Festival – Rassegna musicale e culturale in centro storico con spettacoli in programma già dal 21 giugno, proseguirà per tutta l’estate it.wikipedia.org+15easyvi.it+15facebook.com+15.

Montebello:

TAVERNELLE

Inizia con la nostra immancabile Paella sotto le Stelle

Venerdì 20 giugno ore 20.00

GAMBUGLIANO

LUGLIO

Altavilla Vicentina, torna la Sagra del SS. Redentore: musica, divertimento e tradizione dal 17 al 21 luglio

Dal 17 al 21 luglio 2025 piazza Don Giuseppe de Munari ospiterà la storica Sagra del SS. Redentore ad Altavilla Vicentina. In programma musica live, dj set, spettacoli, intrattenimento per bambini, stand gastronomici, luna park e l’atteso motoraduno Altavespa, in calendario sabato 19 luglio.

Ogni serata offrirà un’esperienza diversa: dj dell’Area&Bermuda Collectives all’esordio, Idraulici del Suono venerdì, Bailamos e motoraduno sabato, The Rockstar Show domenica e lunedì gran finale con spettacolo pirotecnico e show “All you can beat”. Per i bambini, baby dance in tre serate.

Ampia l’offerta gastronomica: dai bigoli alla carne alla griglia, con novità come le seppie in umido e le birre artigianali di Lucky Brews nell’Area_G.

Il luna park resterà aperto anche martedì 22 con giostre a 1 euro. L’evento è organizzato dai volontari locali con il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà devoluto all’Unità Pastorale Altavilla-Valmarana.