CRONACAVENETO
18 Marzo 2026 - 16.28

Vo’ ricorda le vittime del Covid: tra commemorazione e nuova speranza per il futuro

REDAZIONE
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Oggi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, la comunità di Vo’, nel Padovano, si è riunita per un momento solenne di ricordo e riflessione. Il Comune veneto, primo in Italia a essere interessato dalle misure straordinarie all’inizio della pandemia, è diventato simbolo di resilienza, solidarietà e collaborazione civica.

Alla cerimonia ha partecipato la Direttrice Generale dell’Ulss 6 Euganea, Patrizia Benini, insieme alla comunità di Codogno, che con Vo’ condivide un legame nato nei giorni più duri dell’emergenza sanitaria. L’incontro ha voluto ricordare le vittime del virus, ma anche celebrare la crescita di consapevolezza e conoscenze che quegli eventi hanno generato, strumenti preziosi per affrontare eventuali sfide future.

Un momento di particolare riconoscimento è stato rivolto al personale sanitario: medici, infermieri e operatori che, con professionalità e dedizione, hanno garantito cure e supporto, rendendo Vo’ un modello di riferimento a livello nazionale e internazionale per lo studio e il monitoraggio dell’epidemia.

La commemorazione si è conclusa con una passeggiata simbolica e l’inaugurazione dei nuovi spazi scolastici, segnali concreti di ripartenza e fiducia nella comunità e nel futuro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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