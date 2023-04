Vicenza tra le città più inquinate d’Europa

Vicenza resta una delle città più inquinate d’Europa, assieme a diverse città italiane del Nord Italia. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Aea, l’Agenzia europea dell’ambiente, secondo cui il capoluogo berico si classifica al 362esimo posto su 375 città europee.

Vicenza ha fatto registrare una media di 21 microgrammi per metro cubo (μg/m3) di Pm2,5 (polveri sottili) di aria ambiente. Per intenderci, per quanto riguarda le città italiane, peggio hanno fatto solo Cremona, 25,1, e Padova, 21,5.

Tutta la zona della Pianura Padana si conferma come una delle più inquinate d’Europa, a causa degli alti livelli di particolato, Pm10 e Pm2,5, presenti nell’atmosfera. Una situazione analoga a quella dell’Europa centro-orientale, probabilmente a causa dell’uso massiccio di carbone per il riscaldamento e la produzione industriale. Sassari è invece la città italiana che fa registrare i dati migliori sull’inquinamento dell’aria, piazzandosi al sedicesimo posto tra le più pulite d’Europa.