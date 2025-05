Vicenza, torna la Mostra dei Funghi Primaverili: un viaggio tra natura, scienza e sicurezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza – Domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, i Chiostri del Tempio di San Lorenzo ospiteranno la Mostra dei Funghi Primaverili, un evento gratuito aperto al pubblico e dedicato alla scoperta del mondo dei funghi, organizzato dal Gruppo di Vicenza dell’Associazione Micologica Bresadola.

Molti ignorano che la stagione dei funghi non inizia solo in autunno: alcune specie, come le Spugnole (Morchella sp.) e il Prugnolo (Calocybe gambosa), tipico del mese di aprile, sono infatti proprie della primavera. Alla mostra sarà possibile osservare da vicino circa un centinaio di esemplari raccolti, conoscere le specie commestibili e scoprire quelle pericolose, come la Tignosa di primavera (Amanita verna) o la Falsa Spugnola (Gyromitra esculenta), responsabili ogni anno di numerosi casi di intossicazione.

Nel corso della giornata saranno a disposizione del pubblico gli esperti micologi dell’associazione, che guideranno i visitatori attraverso un percorso educativo e scientifico pensato per tutte le età, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della sicurezza ambientale.

In parallelo, verranno organizzate visite guidate alla Biblioteca nazionale dell’Associazione Micologica Bresadola, in Contrà Santa Croce, dove sono conservati oltre 3.000 testi rari, risalenti anche al Seicento.

Il presidente del Gruppo di Vicenza, Gianfranco Gasparini, sottolinea come l’evento voglia anche mettere in guardia da un ritorno alla natura spesso accompagnato da scarsa consapevolezza. “Conoscere i funghi – afferma – è una forma di rispetto per la natura e per la propria salute. Ogni anno si registrano casi di avvelenamento che possono essere evitati con un minimo di formazione”.

Il gruppo, che conta oltre 400 soci, propone ogni anno corsi, escursioni e mostre per avvicinare il pubblico alla micologia e al patrimonio naturale del territorio.

