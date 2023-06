VICENZA – Svt: l’autobus si veste da carabiniere

Percorrerà la rete urbana di Vicenza “indossando” l’uniforme da carabiniere, portando un messaggio ben chiaro: fermiamo le truffe agli anziani. È questa l’iniziativa intrapresa grazie alla stretta collaborazione tra l’Arma dei carabinieri di Vicenza e la Società Vicentina Trasporti.

Un autobus di linea percorrerà le vie del centro per tutto il mese di giugno mettendo in guardia i cittadini su un fenomeno che sempre più sta prendendo piede e vede come vittime le fasce più deboli della società: le truffe agli anziani.

Finti avvocati, asseriti parenti, simulati appartenenti alle forze dell’ordine cercano ogni giorno, adducendo le scuse più fantasiose, di truffare le inconsapevoli vittime che si vedono poi derubate di denaro, oro, gioielli. Molto spesso, oltre al valore meramente economico, alcuni oggetti hanno un altissimo valore sentimentale perché incarnano ricordi di persone care.

I truffatori fanno leva sulla sensibilità delle vittime rappresentando gravi situazioni di disagio personale o intimorendole, raccontando preoccupanti eventi occorsi a familiari. In alcuni casi chiedono il versamento di somme di denaro o la consegna di oro o gioielli per particolari situazioni come il pagamento di rate assicurative, estinzione di debiti, pagamento di avvocati, scarcerazione.

Le raccomandazioni dell’Arma sono sempre le stesse: non consegnare mai alcuna somma di denaro o monili in oro o gioielli. Nessun Ufficio Pubblico, ente di riscossione, sedicenti avvocati, o appartenenti alle forze dell’ordine e di polizia è autorizzato a riscuotere denaro in contante.