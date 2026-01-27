CRONACAVICENZA e PROVINCIA
27 Gennaio 2026 - 12.23

Vicenza – Sorpreso mentre rovista nella cassa di un ristorante, arrestato marocchino

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Questa mattina alle 4.10, la Polizia di Stato di Vicenza ha arrestato un uomo sorpreso a tentare un furto all’interno di un ristorante in Viale Verona. Il titolare aveva segnalato di aver sentito il vetro infrangersi e di aver trovato un uomo intento a rovistare nel registratore di cassa.

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato il soggetto, un marocchino classe 1997, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. La perquisizione ha permesso di recuperare 81,76 euro in monete, due monili in pietra, due chiavi, uno smartphone e due tablet, tutti restituiti al legittimo proprietario.

Il retro del bancone risultava in disordine e la porta a vetri della cucina infranta, punto da cui il sospettato aveva forzato l’ingresso. Accompagnato in Questura per rilievi foto-dattiloscopici, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Sorpreso mentre rovista nella cassa di un ristorante, arrestato marocchino | TViWeb Vicenza - Sorpreso mentre rovista nella cassa di un ristorante, arrestato marocchino | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy