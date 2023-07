VICENZA – Poliziotto immobilizza con la cintura ladro di biciclette e lo fa arrestare

Furto sventato. Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17:30, un agente della polizia di stato già in servizio presso la squadra Volanti della Questura di Vicenza e, da circa un anno, assegnato all’omologo Ufficio di Padova, mentre si trovava in visita a Vicenza ha notato, in viale Trieste, un soggetto di circa 40 anni, alquanto trasandato, il quale, guardandosi attorno con fare circospetto, si stava dirigendo verso due biciclette ancorate ad una ringhiera di un esercizio commerciale.

Sceso dalla sua automobile per cercare di capire quanto stava accadendo, l’agente ha sentito delle urla di una donna che cercava di attirare l’attenzione dei passanti. Allo stesso tempo, ha notato che il soggetto visto poco prima, dopo aver frettolosamente occultato la tronchese con la quale stava cercando di spezzare le catene che tenevano in sicurezza le biciclette, stava cercando rapidamente di dileguarsi. Nonostante ciò, lo stesso veniva subito intercettato dal poliziotto il quale, dopo essersi qualificato, ha cercato di bloccarne la fuga con grande fatica, poiché il soggetto ha tentato in tutti i modi di opporsi al fermo.

Dopo una breve colluttazione, e facendo uso della cintura dei propri pantaloni, l’agente di polizia, alla fine, è riuscito a immobilizzare il fuggitivo. Nel frattempo, allertati dal collega, sono giunti sul posto due equipaggi della squadra Volanti della polizia, per dare ausilio e condurre il fermato negli uffici di Viale Mazzini.

Qui, dopo aver raccolto la denuncia dei proprietari e la testimonianza di alcuni passanti, l’uomo, tale B.E., 39enne cittadino albanese noto alle forze dell’ordine per avere a proprio carico precedenti, in particolare contro il patrimonio, è stato dichiarato in arresto e, al termine delle attività di polizia giudiziaria, condotto alla Casa Circondariale di Vicenza in attesa della celebrazione della Udienza di convalida dell’arresto che si celebrerà questa mattina al Tribunale di Vicenza.

In considerazione di quanto emerso e dei gravi precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di B. E., in parallelo con l’iter giudiziario, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale.