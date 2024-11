Vicenza oggi si illumina per il Natale: appuntamento in Piazza dei Signori

Le luci del Natale si illumineranno a Vicenza domani venerdì 29 novembre.

Alle 17.30 in piazza dei Signori prenderà il via la cerimonia di accensione a cui parteciperanno il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio. Come da tradizione si esibirà il coro degli alunni delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado della città: Calderari (IC 10), Maffei (IC 1), Giuriolo (IC 5), Bortolan (IC 2-4), Salerno (IC 6-7), Trissino (IC 8).

Successivamente lo spettacolo di suoni e luci “Faber Aura” si potrà vedere su tutte le architetture di piazza dei Signori.

Durante la cerimonia si accenderà anche il grande albero naturale alto oltre 17 metri, decorato da led luminosi con luce calda.

Vicenza si illumina anche nelle altre zone della città con le tradizionali cascate di luci in piazza delle Erbe, in corte dei Bissari, nelle piazze Biade, Matteotti, Castello, San Lorenzo e in piazzale De Gasperi e in piazza Matteotti con una sfera luminosa perfetta per i selfie natalizi. E poi le vie, le aree verdi e le rotatorie fino alle zone periferiche confinanti con il centro storico.

“Faber Aura” si potrà ammirare in piazza dei Signori tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 17 alle 24. Inoltre uno spettacolo video con sottofondo musicale animerà la piazza per otto minuti, ogni mezz’ora fino alle 23.45 (dalle 22.45 sarà senza audio per non arrecare disturbo).