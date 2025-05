Vicenza – La Fondazione di Storia celebra San Floriano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Domenica 4 maggio, con inizio alle 10.30, Santa Messa nella Basilica dei S.S. Felice e Fortunato, con la benedizione di una nuova campana dedicata al Santo patrono internazionale dei Vigili del fuoco che verrà installata sulla millenaria torre campanaria.

Sarà una festa patronale in onore di San Floriano diversa dalle precedenti quella che si svolgerà domenica 4 maggio nella Basilica dei S.S. Felice e Fortunato di Vicenza.

Il Santo protettore dei Vigili del fuoco, la cui figura in questa ricorrenza viene ricordata in tutto il mondo, a Vicenza vivrà un momento del tutto particolare: quello della benedizione di una nuova campana, che verrà successivamente installata sulla millenaria torre campanaria della Basilica, una delle cento torri più antiche d’Italia.

La campana, che pesa 110 kg ed emette la nota musicale “MI”, è stata fusa presso la fonderia De Poli di Vittorio Veneto e riporta la scritta: “Di fronte ai roghi e al furore delle acque, fa che il nostro intervento sia di conforto e di aiuto ai fratelli colpiti”.

La sua realizzazione è stata resa possibile grazie al Rotary Club Vicenza- Berici (che sarà presente alla cerimonia con il presidente avvocato Alvise Cappellari) e con il sostegno della cittadinanza.

Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti dei Vigili del fuoco di Vicenza e dell’Associazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, oltre a quelli della Caserma Ederle e della Protezione civile vicentina.

La scelta della Basilica dei S.S. Felice e Fortunato per la celebrazione della ricorrenza di San Floriano non è casuale: nella cripta, infatti, in un’urna barocca è conservato il teschio del santo che in Italia è patrono dei Vigili del fuoco volontari, mentre, come noto, la patrona dei Vigili del fuoco in servizio è Santa Barbara.

Da sottolineare che dal 5 dicembre dello scorso anno, l’arte campanaria tradizionale, compresa quella di Vicenza, ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Une