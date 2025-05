Vicenza Jazz: martedì maratona di giovani talenti e improvvisazioni d’autore con Marc Ribot e Ava Mendoza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Martedì 20 maggio Vicenza Jazz presenta una vera maratona musicale che, a partire dalle 18.00 al Teatro Comunale di Vicenza vedrà impegnati numerosi giovani musicisti nella finale della V edizione dell’Olimpico Jazz Contest, concorso musicale organizzato dal festival. Alle 21.00 la serata prosegue al Ridotto con le vertiginose improvvisazioni del chitarrista statunitense Marc Ribot, prima in solo, poi insieme ad Ava Mendoza.

L’Olimpico Jazz Contest è il concorso organizzato da New Conversations – Vicenza Jazz, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani musicisti jazz, realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, il Teatro Comunale di Vicenza, la rivista Musica Jazz, Trivellato e Brutal Agency.

Giunto alla V edizione, quest’anno il concorso è dedicato alla batteria jazz: il 13 marzo 2025 Roy Haynes, uno dei più apprezzati e virtuosi batteristi che abbia mai attraversato la storia del jazz moderno (dal bebop all’avanguardia), avrebbe compiuto 100 anni. L’edizione 2025 è dunque un doveroso omaggio all’originalità e alla creatività di questa figura nella musica.

La giuria, presieduta da Riccardo Brazzale (Direttore Artistico di Vicenza Jazz), con la partecipazione speciale del batterista americano Hamid Drake e composta da musicisti ed esperti, ha selezionato tra i 37 candidati, i nomi dei 5 finalisti che si sfideranno, prima in una semifinale poi nella finale, martedì 20 maggio (dalle ore 18) sul Palcoscenico della Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza.

I finalisti – Francesco Benizio, Riccardo Cascino, Gabriele Da Ros, Vito Tenzone e Gianluca Vescovini – si esibiranno dal vivo nel corso della serata per aggiudicarsi i premi in palio: Premio Trivellato per il miglior solista (1° e 2° classificato), Premio Marco Birro per la miglior composizione originale, Premio Brutal Jazz REvolution, dedicato all’impiego delle moderne tecnologie (live electronics, loop ed effetti).

Nel panorama musicale contemporaneo Marc Ribot è un musicista caratterizzato da una propria unicità, una versatilità che nell’arco della sua carriera l’ha portato a suonare con artisti del calibro di Tom Waits, Elvis Costello, Robert Plant, Caetano Veloso, Marianne Faithfull e Norah Jones, Elvis Costello, Robert Plant e moltissimi altri. L’eccezionalità di Ribot sta però nei suoi lavori da band leader (dei Ceramic Dog, Los Cubanos Postizos o, ancora, The Young Philadelphians) e, forse ancor di più, nei set in guitar solo che sono una delle costanti della sua ricerca (un esempio è l’album “Silent Movies”). A Vicenza, Ribot dividerà la sua performance in una prima parte in solo acustico e una seconda di libere e complete improvvisazioni elettriche con un’altra chitarrista, Ava Mendoza, sperimentatrice d’avanguardia che mette in contatto le radici del free jazz con l’avant-rock.

Sempre martedì 20 maggio (ore 20.15) è previsto il terzo appuntamento realizzato in collaborazione con il Cinema Odeon: in programma la proiezione di Parthenope, ultimo film di Paolo Sorrentino, alla presenza della protagonista Celeste Dalla Porta, ospite del festival come voce recitante della serata omaggio a Rosa Parks, in programma il giorno successivo, mercoledì 21 maggio, al Ridotto del Tcvi.

Infine, continuano anche i concerti in città con gli LSD alla Bottega Faustino (19.30) e Saverio Zura Quintet al Bar Borsa (ore 21.30).

NEW CONVERSATIONS – VICENZA JAZZ 2025

Elogio dell’errore

Si svolgerà dal 15 al 25 maggio la XXIX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale: 10 intensissime giornate di programmazione con concerti ed eventi speciali fra il Teatro Olimpico – il teatro coperto più antico al mondo, capolavoro e ultima opera progettata da Andrea Palladio, inserito dall’UNESCO tra i beni patrimonio mondiale dell’umanità – il Teatro Comunale, la Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati (sede del Museo Civico), la Chiesa di Santa Corona e il Cimitero Maggiore, oltre a una serie di luoghi come cinema, librerie, caffè e negozi che ospiteranno le performance degli artisti più giovani. Un festival diffuso, dunque. Un’intera città in festa, in primavera inoltrata.

Prodotto dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il festival è realizzato in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz, ha come sponsor Sonus faber e come sponsor tecnici Brutal Agency e Acqua Recoaro.

Protagonisti di questa edizione: Kronos Quartet, Al Di Meola, Yellowjackets, Ralph Alessi trio feat. Marc Ducret&Jim Black, Shai Maestro, Sullivan Fortner, Lydian New Call, Nduduzo Makhathini, Marc Ribot, Ava Mendoza, William Parker, Hamid Drake, Franco D’Andrea trio feat. Gabriele Evangelista e Roberto Gatto, Alessandro Lanzoni trio feat. Francesco Cafiso, Tigran Hamasyan, Flo&Enrico Zanisi, Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier, Eric Harland, Naomi Berrill e moltissimi altri.

Fra produzioni originali, prime assolute o europee e nazionali, performance in sedi museali, progetti speciali e appuntamenti più piccoli diffusi nel tessuto urbano, anche quest’anno, il festival si muoverà secondo una linea consolidata che mette insieme tradizione e innovazione, grandi artisti e della scena internazionale e giovani musicisti emergenti, in un dialogo continuo fra la storia del jazz e i nuovi linguaggi. Un festival che per questa

XXIX edizione ha scelto come titolo: Elogio dell’errore

A tutto questo, che costituisce la densa e articolata programmazione di New Conversations – Vicenza Jazz 2025, si aggiungono una serie di altri appuntamenti speciali come la finale dell’Olimpico Jazz Contest – quest’anno dedicato ai batteristi, in ricordo di uno dei più grandi percussionisti di sempre, Roy Haynes, scomparso da pochi mesi – e le ormai immancabili e imperdibili esibizioni al Cimitero Maggiore che da anni contraddistinguono il festival. Infine, al tramonto, all’ora dell’aperitivo ma anche a tarda notte, una miriade di live più piccoli, sparsi fra librerie, negozi, caffè e altri luoghi che inonderanno il tessuto urbano, trasformando per 10 giorni la città di Vicenza in un vero e proprio turbine di beat e suoni.

CALENDARIO

15 maggio

ore 21 | Teatro Olimpico

Kronos Quartet

16 maggio

ore 21 | Teatro Olimpico

Al Di Meola Acoustic Trio

17 maggio

ore 16-22 | Musei della città

Il giorno e la notte dei musei

dalle ore 16.00 alle 19.00 | Loggia del Capitaniato

Thelonious School Day

ore 17.00 | Palazzo Thiene

Arrigo Pedrollo Band

ore 18.30 | Chiesa Santa Corona

ore 19.30 | Chiesa S. Vincenzo

Oreb – Il significato spirituale del suono – Dimitri Grechi Espinoza (sax tenore)

ore 20.30 | Museo Diocesano

ore 21.30 | Palazzo Chiericati

Opening – Lorenzo Simoni (sassofono), Iacopo Teolis (tromba)

ore 19.00 | Palladio Museum

ore 22.30 | Palazzo Leoni Montanari

Fat Fingers Sax Quartet – Moraldo Marcheschi (sax soprano), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Alessandro Rizzardi (sax tenore), Rossano Emili (sax baritono)

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Ralph Alessi Trio feat. Marc Ducret & Jim Black

feat. Yellowjackets

18 maggio

ore 21 | Teatro Olimpico

Solo piano night

Shai Maestro

Sullivan Fortner

19 maggio

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Lydian New Call

Nduduzo Makhathini Trio

20 maggioore 18 | Teatro Comunale – Palcoscenico MaggioreSemifinale Olimpico Jazz Contest

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Marc Ribot Solo Guitar

Marc Ribot & Ava Mendoza, Improvisations

a seguire finale Olimpico Jazz Contest

21 maggioore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

William Parker Circular Pyramid feat. Hamid Drake & Ava Mendoza con Celeste Dalla Porta In the name of Rosa Parks

22 maggio

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Franco D’Andrea Trio feat. Gabriele Evangelista & Roberto Gatto

Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso Reverse Motion

23 maggioore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Tigran Hamasyan Trio The Bird of a Thousand Voicesin collaborazione con Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico

ore 24 | Cimitero Maggiore

Flo & Enrico Zanisi “Anda” Canzoni di fuga e meraviglia

24 maggioore 21 | Teatro Comunale – Sala Maggiore

Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland First Meeting

25 maggio

ore 5.45 | Parco del Museo del Risorgimento e della ResistenzaNaomi Berrill Sea Warrior

Dal 21 al 24 maggio

concerti ore 18 con Proxima – concerti Happy Hour ore 19.30 – concerti After Hour ore 22.30

