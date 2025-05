Vicenza – Inizia il periodo dei festival. Tutti gli appuntamenti in città

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mancano pochi giorni alla nuova stagione dei festival musicali, tradizione consolidata in città e tanto attesa. Ingrediente fondamentale ed essenziale è la musica dal vivo con band e grandi nomi. I festival musicali, inoltre, arricchiranno i weekend estivi nelle aree verdi della città con intrattenimento per adulti e bambini e proposte enogastronomiche.

A dare il via all’estate musicale già nel fine settimana in arrivo sarà un’assoluta novità: dal 30 maggio all’1 giugno May Days a Parco Fornaci. Si confermano, poi, appuntamenti attesi dal pubblico. Dal 5 all’8 giugno l’area verde di via Orlando ospiterà il Riviera Folk Festival, seguirà Spiorock Festival nell’area antistante al centro parrocchiale di San Pio X, dal 13 al 15 giugno. Sarà la volta, quindi, del Lumen Festival a Campo Marzo, dal 25 al 29 giugno e infine la stagione si chiuderà a Parco Fornaci con il Jamrock festival, dal 15 al 20 luglio.

La programmazione di giugno e luglio è stata presentata dall’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai e dai rappresentanti del coordinamento Festival Vicenza: Marco Bari per May Days e Jamrock Festival, Nicola Tonello per il Riviera Folk Festival, Raffaele Keller per SpioRock Festival e Matteo Graser per il Lumen Festival.

«Cinque festival tra giugno e luglio e 300 giovani volontari impegnati per gestire ognuno di essi, per far si che tutto riesca al meglio. Artisti nazionali e internazionali, ma anche talk, attività per bambini, mercatini e stand gastronomici. Le proposte sono ricche e articolate ed hanno anche il valore aggiunto di fungere da presidio sul territorio a favore della sicurezza sociale e dell’attivazione giovanile. Le feste rock sono dei momenti formativi per i ragazzi, dove fare gruppo e impegnarsi per il bene comune, sono una vera e propria risorsa per la città e un valore aggiunto per la scoperta del territorio: quest’anno, ad esempio, per la prima volta verrà utilizzata l’area del parco Ippodromo, recentemente recintata» – ha detto l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai.

“May Days Festival” è una nuova tre giorni musicale (venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno) organizzata dall’associazione culturale Jamrock – già promotrice dell’omonimo e fortunato festival e di “Hangar Palooza” – in collaborazione con “Fornaci Estate”, il chiosco estivo di Parco Fornaci.

Venerdì 30 maggio si comincia con lo sport alla skate bowl di Parco Fornaci che ospiterà il contest di skateboard “trick 4 beer – death race”. A seguire, i concerti di Fuorimano e Niyama e il dj set di Bassi Maestro, una leggenda dell’hip hop italiano che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale di oltre due ore con uno speciale dj set on the mic.

Sabato 31 maggio, dalle 18 sei band si alterneranno sul palco con la regia del collettivo Life Is Strage: Trauma Glow, Liquid Words, Dark Tennis, Falesia, Meant e Settimana Mistica.

Ci sarà anche la possibilità di guardare la partita di calcio di Champions League Inter e Paris Saint Germain.

Domenica 1 giugno sarà dedicata ai più piccoli: dalle 11 fino a sera Parco Fornaci.

ospiterà infatti “Un cielo pieno di bolle – festival internazionale delle bolle” con spettacoli di 5 bubble artist differenti, giochi e laboratori di circo. La giornata si concluderà con un aperitivo musicale affidato al live set di Franky Suleman e Antonio Gallucci.

Non mancherà anche un’area dedicata ad un mercatino hand-made curato da “Tacate al Mercatin” e l’offerta eno-gastronomica del chiosco di Fornaci Estate sarà implementata con un altro grande stand che proporrà bevande, birre artigianali ed un menù culinario a base di pizzette e arrosticini.

Ingresso libero e gratuito.

Info: jamrockfestivalmusic@gmail.com

https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/May-Days-Festival

Quella del Riviera Folk Festival di Santa Croce Bigolina sarà la ventiquattresima edizione: dal 5 all’8 giugno concerti, attività ricreative e una variegata offerta enogastronomica.

Si partirà giovedì 5 giugno, nel pomeriggio: nell’area parrocchiale sei giovani writers si cimenteranno nella realizzazione di graffiti su tela in una jam session artistica tutta da scoprire; nel frattempo dal neo intitolato “Parco Piubello” (in onore di Don Francesco Piubello: primo parroco di Santa Croce Bigolina) partirà il sottofondo musicale di Canicciato Dj Set. Nel dopocena sul palco principale salirà la prima band di questa rassegna, i Korv’ev, un ensemble vicentino composto da due violini, violoncello e voce, chitarra elettrica, clarinetto, fisarmonica e Roli, batteria e vibrafono. Seguiranno i Cacao metal.

Venerdì si entrerà nel vivo già dalle prima ore del pomeriggio: ci penseranno Franky Suleman alla consolle con il suo partner in crime, Tony Gallucci e il suo travolgente saxofono, a rallegrare l’atmosfera del parco. Dalle ore 21 il “palco dell’elfo” si infiammerà con Amalfitano, al secolo Gabriele Mencacci, cantautore romano dall’anima complessa e composita. Sarà poi il turno dei primi ospiti internazionali di quest’edizione: gli olandesi Jack and the weatherman. Con un genere che combina elementi pop, folk, reggae e hip-hop e parla sia al cuore che alla mente.

Sabato e domenica, oltre ai tradizionali programmi musicali, saranno previste altre due iniziative. Dalle 9 (previa prenotazione online) al Parco Piubello di terranno due lezioni di Yoga con Leila. Al pomeriggio dalle 16 alle 22 arriverà invece Capogiro, lo swap party firmato FACT Vicenza: un’opportunità per dare nuova vita al proprio guardaroba, scoprire alternative sostenibili al fast fashion e incontrare una community che condivide idee, vestiti e creatività.

Il tardo pomeriggio di sabato si aprirà con le selezioni di dischi di Otisday. Il second stage per il concerto aperitivo ospiterà Stefano Nardon (tastiere, synth) e Alessandro Barbieri (batteria). Il duo combina l’improvvisazione con groove elettronici e sonorità moderne: un viaggio tra tradizione ed innovazione durante il quale i ritmi incalzanti e le armonie evocative si intrecciano in un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Il palco dell’elfo svelerà attorno alle ore 21 un altro cantautore italiano, Filospada: Filippo Spada racconta amori, sogni e crisi esistenziali in chiave pop punk. Gli ospiti principali del sabato sera saranno gli Swingrowers, band pop affermata, con influenze electro swing, vintage pop, vintage remix, che unisce la freschezza della musica elettronica alle influenze calde dello swing, del jazz ai suoni del passato.

La quarta e ultima giornata propone lo Swap Party e il dj set di Breooze fino a poco prima di cena, quando saranno i Bastardi Senza Gloria a deliziare grandi e piccini con un concerto sul palchetto aperitivo. In serata sarà il turno di Meri Lu Jacket (Maria Francesca Marchione), cantautrice italo-inglese, attualmente al lavoro sul suo nuovo album dal sound eclettico che spazia tra sonorità rock, soul ed elettronica. A chiudere poi questa edizione del Riviera Folk Festival ci penseranno i Cloverhearts, una delle band in più rapida ascesa nella scena Celtic Punk.

Ingresso gratuito.

Contatti: facebook Riviera Folk Festival, instagram rivierafolk_official

Dopo il grande ritorno del 2024, anche quest’anno SpioRock Festival è pronto a rianimare il quartiere San Pio X e la città di Vicenza. L’appuntamento è dal 13 al 15 giugno, con ingresso gratuito per godersi musica dal vivo, birra artigianale Lucky Brews e panini caldi. Quest’anno SpioRock propone artisti locali: la metà dei gruppi, infatti, provengono da Vicenza e provincia. Il venerdì sarà a tema “alternative” con i Provinciale da Cornedo, i Còlgate dalla provincia di Venezia, e I Garda1990.

Al sabato ad aprire le danze i Leita e i Parco Natura Morta, headliner della serata sarà Bais, originario di Bassano, artista noto nella scena indie italiana.

La domenica allo Spiorock si balla con i LeiMannoia e con l’eccellenza locale del funk, i Vertical. Dopo i concerti le serate proseguiranno con i dj set.

Ingresso gratuito

Contatti: instagram e facebook Spiorock

https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/SpioRock-Festival-2025

Il Lumen Festival, a Campo Marzo, nell’area recintata, vedrà esibirsi MadMan, Sayf, Kapote b2b Sam Ruffillo (Toy Tonics), Dov’è Liana, Joan Thiele, Samuel e Lamante. Un cast eclettico che spazia dal rap all’elettronica, passando per il pop e le nuove sperimentazioni musicali. A impreziosire il programma, Michael Basso e Mattia Gregori di Discoteca Lumen, pronti a far ballare la città.

Mercoledì 25 giugno si inaugura con il sound contagioso dell’etichetta berlinese Toy Tonics, che porta a Vicenza il b2b tra Kapote e Sam Ruffillo (3h set), preceduti dai resident della Discoteca Lumen.

Giovedì 26 giugno spazio ad una serata tra passato, presente e futuro del rap italiano, con un live della leggenda MadMan, preceduto dall’esibizione di Sayf, il giovane rapper più chiacchierato del momento. Arricchiranno la serata anche le esibizioni del vicentino Caleydo e l’accompagnamento musicale del format hip-hop Nasty.

Venerdì 27 giugno riflettori su Dov’è Liana, il trio franco-italiano che ha conquistato l’Europa con una caratteristica house pop. Ad arricchire la serata, i set dei dj di From Disco to Disco e Menage à Trash e il live di The Cosmic Gospel.

Sabato 28 giugno spazio alla cantautrice e produttrice Joan Thiele, reduce dal successo sanremese, con Lamante ad arricchire la serata con il suo folk rock emotivo e potente. A chiudere il sabato, un imperdibile dj set di Samuel, storico volto dei Subsonica. E per chi invece vorrà cantare in prima persona, sul second stage andrà in scena il Karaoke Lumen in collaborazione col fortunatissimo format karaoke vicentino Voolare.

Domenica 29 giugno si chiuderà con Los Muchos Gramos, Law J Dinero e un grande nome ancora da svelare. Per quest’ultima serata non è prevista prevendita ma un ingresso ad offerta libera.

L’Underdog Music Contest è ufficialmente sold out. Il concorso, che ogni anno offre un palco a un talento emergente, ha raggiunto il numero massimo di partecipanti e il vincitore sarà svelato a breve.

Anche quest’anno, l’organizzazione conferma il suo impegno per un festival più sostenibile, in collaborazione con Un Posto in Cui Tornare. Dalla raccolta differenziata alla promozione del trasporto pubblico, fino all’utilizzo di materiali biodegradabili, ogni aspetto sarà curato per ridurre l’impatto ambientale.

Il festival mantiene una politica di prezzi accessibili: 5 euro (più diritti di prevendita) per chi compra il biglietto online, e 7 euro alla porta. E per assistere a tutti i giorni, solo 12 euro. I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili su TicketSms.

www.lumenfestival

https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Lumen-Festival2

Dopo il record di presenze dell’anno scorso, da martedì 15 a domenica 20 luglio torna il Jamrock Festival con la tredicesima edizione, organizzato dall’omonima associazione che si svolgerà nuovamente a settembre a Parco Fornaci. Come per il May Days, anche il Jamrock Festival si avvale della collaborazione con il chiosco di Parco Fornaci.

Nei i sei giorni di festival ci sarà “Tacate al Mercatin”, un mercatino dedicato all’arte e all’artigianato hand-made con oltre venti espositori tra artisti e hobbisti del territorio.

E poi la ristorazione con quattro cucine mobili, di cui una interamente vegana: da hamburger e pizze gourmet fino ad arrivare a specialità tipiche messicane quali tacos e burritos.

Ricco anche il programma artistico, con concerti per tutti i gusti che spaziano dal rock alternativo al rap d’autore, dall’indie al cantautorato fino ad arrivare al jazz, al funk e alla musica tradizionale, con artisti affermati non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale.

Si partirà martedì 15 luglio sul palco arriverà Murubutu, rapper, scrittore e docente di filosofia e storia, tra i migliori storyteller che la scena musicale italiana conosca che presenterà il suo nuovo disco “La vita segreta della città”.

In apertura, spazio al giovane collettivo hip hop locale Plebeians Crew e ad una esibizione di freestyle a cura di Rimerie Vicentine.

Mercoledì 16 luglio la band italiana Calibro 35 e in apertura, il concerto dei local heroes Delicatoni, promettente progetto vicentino che oscilla tra il jazz, l’elettronica, il soul e la musica dance.

Giovedì 17 luglio arrivano gli Asian Dub Foundation, il leggendario gruppo inglese che festeggerà con un tour speciale, in formazione completa, trent’anni di carriera

Ad aprire il concerto ci sarà un’altra realtà locale, i Tare.

Venerdì 18 luglio sul palco Marco Castello, giovane cantautore di Siracusa, reduce da un tour italiano ed europeo completamente sold out.

Aprirà il concerto un altro giovane cantautore, compositore e polistrumentista di

Vicenza, Nic T, pseudonimo di Nicola Traversa. La chiusura della serata sarà affidata a Sibode Dj accompagnato dalla fedelissima ballerina Troppo Kimberly.

Sabato 19 luglio i primi a salire sul palco del festival saranno gli Offlaga Disco Pax capitanati da Max Collini e Daniele Carretti. Atto finale affidato a La Niña, aka Carola Moccia, artista napoletana capace di mettere insieme tradizione e musica del presente usando come tramite la lingua evocativa e potente della sua città.

Gran chiusura domenica 20 luglio quando a Jamrock arriveranno i Modena City Ramblers con uno speciale tour denominato “Appunti Resistenti” che celebrerà il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo “Materiale Resistente” e il ventennale del disco d’oro “Appunti Partigiani”.

In apertura, il concerto del Duo Bucolico, il duo romagnolo formato da Antonio Ramberti e Daniele Maggioli.

Contributo d’ingresso: 5 euro a serata da martedì a sabato, 3 euro domenica.

Biglietti disponibili in prevendita su: www.mailticket.it e su www.jamrockfestival.it, disponibili, salvo esaurimento, anche in cassa la sera stessa.

https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Jamrock-festival-2025

Programma completo: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Vicenza-citta-dei-festival-2025