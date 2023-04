VICENZA – Incidente e rissa davanti ai locali, in tre finiscono in ospedale

Nella notte tra sabato e domenica, nell’ambito degli abituali controlli del fine settimana che hanno portato a dieci provvedimenti, la polizia è intervenuta in via del Commercio, a Vicenza, per la segnalazione di un incidente stradale poi degenerato in lite tra diverse persone presenti.

Come spiega la questura, i protagonisti della vicenda sono stati tutti avventori, in gran parte palesemente alterati dall’abuso di sostanze alcooliche, dei locali pubblici presenti in zona.

Alla vista delle pattuglie delle forze di polizia, una buona parte di costoro si sarebbe allontanata. Gli agenti intervenuti hanno proceduto comunque alla identificazione di una decina di individui, ed a far accompagnare al pronto soccorso tre di essi, due dei quali contusi superficialmente ed uno in stato di incoscienza per l’abuso di sostanze alcooliche.

Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e consentire al questore la valutazione in merito alla eventuale adozione di provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione.