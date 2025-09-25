Vicenza, inaugurazione del Parco della Pace: ingressi, parcheggi e regole di accesso – Il programma – Il Festival Hangar Palooza

Vicenza, 25 settembre 2025 – In vista delle giornate inaugurali del Parco della Pace, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, il Comune di Vicenza invita i cittadini a raggiungere l’area verde preferibilmente a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Sarà infatti vietato parcheggiare lungo strada Sant’Antonino al di fuori degli spazi regolamentari.

Ingressi

Dalle ore 9 di sabato 27 settembre saranno aperti tutti e cinque i cancelli:

ingresso pedonale e ciclabile Ovest, in viale Ferrarin 132 ;

; tre accessi su viale Sant’Antonino , ai civici 55, 59 e 125 ;

, ai civici ; ingresso pedonale e ciclabile Argine Nord, in strada Ponte del Marchese 13.

Trasporto pubblico e navette

Davanti all’ingresso di strada Sant’Antonino 59 fermano la linea SVT 9 e le navette gratuite, attive sabato e domenica dalle 10 alle 00.30, in partenza ogni 15 minuti dal parcheggio d’interscambio Cricoli.

Parcheggi e biciclette

Sono disponibili circa 350 posti auto nei parcheggi vicini agli ingressi di Sant’Antonino 55 e 125. L’area di fronte al civico 59 è invece riservata esclusivamente ai titolari di Cude (12 posti). All’interno del parco, accanto allo stesso ingresso, sono state predisposte le rastrelliere per biciclette.

Orari di apertura del parco

Settembre: 8 – 18

Ottobre: 8 – 17

Novembre – Febbraio: 8 – 16

Marzo: 8 – 18

Aprile – Maggio: 8 – 19

Giugno – Agosto: 7 – 20

Nei giorni di inaugurazione l’area verde chiuderà regolarmente, ma la zona eventi di Hangar Palooza rimarrà accessibile.

Viabilità interna

È vietato l’accesso a veicoli motorizzati. Le ebike e i monopattini elettrici potranno circolare solo nei giorni feriali, lungo i percorsi asfaltati, senza superare i 15 km/h e dando sempre la precedenza ai pedoni. Le biciclette potranno transitare sulle piste ciclabili e quelle a uso misto.

Norme su rifiuti e animali

È vietato l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo. I visitatori dovranno utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata collocati agli ingressi.

I cani devono essere condotti al guinzaglio, con obbligo di raccolta delle deiezioni, e possono muoversi liberi solo nelle due aree di sgambettamento. Animali domestici non sono ammessi nei laghetti, corsi d’acqua e aree gioco. Vietata la liberazione di animali, la caccia e la pesca.

Flora, giochi e barbecue

È vietata la raccolta di fiori e foglie da alberi e arbusti, mentre è consentita la raccolta di fiori campestri fino a un massimo di sei per specie a persona. Non si possono raccogliere funghi né arrampicarsi sugli alberi. La slack line è permessa solo con attrezzatura omologata.

Sono vietati giochi di simulazione militare, tiro con arco, boomerang o cricket, salvo eventi autorizzati. Non si possono accendere petardi o mortaretti.

I barbecue sono consentiti solo nelle aree attrezzate. Vietato accendere fuochi liberi.

Canali e laghetti

È vietata la balneazione, la pesca, l’immissione di pesci o l’uso di modellini e natanti non autorizzati. Non è permesso utilizzare l’acqua per lavarsi. Minori e persone con disabilità dovranno sempre essere sorvegliati.

📌 Programma completo dell’inaugurazione: link ufficiale

PROGRAMMA

Cos’è

Il 27 e 28 settembre due giornate di iniziative per consegnare ai cittadini la più grande area verde di Vicenza

Vieni a piedi, in bicicletta o in autobus a scoprire i 630 mila metri quadrati del tuo nuovo parco

Come raggiungerci

ingresso pedonale e ciclabile Ovest, viale Ferrarin 132

parcheggio Sud, strada Sant’Antonino 55

porta d’ingresso , strada Sant’Antonino 59

parcheggio Nord, strada Sant’Antonino 125

ingresso pedonale e ciclabile Argine Nord, strada Ponte del Marchese 13

Trasporto pubblico

Linea 9 e navette gratuite dal parcheggio Cricoli: ogni 15 minuti

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

SABATO 27 SETTEMBRE

Dalle 9:00 alle 11:30 Verso l’apertura, a piedi e in bicicletta da vari punti della città

ore 9:00

“ Prendiamoci il Parco!” , 4 percorsi 4 modalità per raggiungere il Parco della Pace:

– passeggiata: ex Centrale del Latte, con il Consiglio di Quartiere 8 e Cai (6 km)

– marcia: Teatro comunale, con Corri per Vicenza

– corsa: Teatro comunale, con Corri per Vicenza e Sri Chimnoy

– bicicletta: Oasi di Casale, con VeloCittá e Rete Parco Pace (15 km) – Pedalata dei bambini e Pedalando in Rosa: Piazza delle Biade- Gravel for Peace : strada Sant’Antonino 78, con PedaliAmo e Rete Parco Pace (ritrovo 8.30)

“ , 4 percorsi 4 modalità per raggiungere il Parco della Pace: – ex Centrale del Latte, con il Consiglio di Quartiere 8 e Cai (6 km) – Teatro comunale, con Corri per Vicenza – Teatro comunale, con Corri per Vicenza e Sri Chimnoy – Oasi di Casale, con VeloCittá e Rete Parco Pace (15 km) Piazza delle Biade- : strada Sant’Antonino 78, con PedaliAmo e Rete Parco Pace (ritrovo 8.30) Ore 9:00 Apertura dei cancelli

– Per tutto il giorno gazebo informativi, mercatino, area bimbi con gonfiabili, truck food (dalle 12:00), attività nell’Area Sport e Festa degli Aquiloni (laboratori creativi per bambini e voli acrobatici)

– Per tutto il giorno gazebo informativi, mercatino, area bimbi con gonfiabili, truck food (dalle 12:00), attività nell’Area Sport e Festa degli Aquiloni (laboratori creativi per bambini e voli acrobatici) ore 9:00

– Lezione di yoga: Hangar 2

– Bike Balance: Viale asfaltato

– Fitness, zumba, jazz: Tensostruttura

Hangar 2 Viale asfaltato Tensostruttura ore 9:30

-“ Visita il Parco”: Piazza della Pace, visite guidate con WWF LIPU Comitato Risorgive, Casa Pace, per conoscere flora, fauna e storia del parco

– Mini Rugby nel parco

-“ Piazza della Pace, visite guidate con WWF LIPU Comitato Risorgive, Casa Pace, per conoscere flora, fauna e storia del parco nel parco ore 10:00

– Apertura Area Sport con torre arrampicata sportiva, tiro con l’arco, green volley, skate park, canoa kayak

– Festa inizio anno educativo e scolastico: Giardino dei Bambini

– Lezione di pilates: Hangar 2

– Pompieropoli: Area Sport

– I Falki, Volontari Cinofili Protezione Civile: Area Cani

– Ambulaclown: Area Sport

– Dimostrazioni Fitness Jazz: Tensostruttura

con torre arrampicata sportiva, tiro con l’arco, green volley, skate park, canoa kayak Giardino dei Bambini Hangar 2 Area Sport Area Cani Area Sport Tensostruttura ore 11:00

– Presentazione servizi educativi 0/6 anni – Hangar 1

– Hangar 1 ore 12:00

– Cerimonia di INAUGURAZIONE – Zona Eliporto (H)

ore 14:30

– “ Visita il Parco”: Piazza della Pace, visite guidate con WWF LIPU Comitato Risorgive, Casa Pace, per conoscere flora, fauna e storia del parco

– Apertura Area Sport con torre arrampicata sportiva, tiro con l’arco, green volley, canoa kayak

– Pallamano: Tensostruttura

– In tenda al Parco: attività scout Lupetti, Esploratori, Rover

– “ Piazza della Pace, visite guidate con WWF LIPU Comitato Risorgive, Casa Pace, per conoscere flora, fauna e storia del parco con torre arrampicata sportiva, tiro con l’arco, green volley, canoa kayak Tensostruttura attività scout Lupetti, Esploratori, Rover ore 15:00

– La boicottega: Piazza della Pace , laboratorio sui prodotti equo solidali

Piazza della Pace laboratorio sui prodotti equo solidali ore16:00

– Intervista talk Eugenio in Via Di Gioia: Hangar 1 con Fondazione Zoe

– Bike Balance: Viale asfaltato, attività per bambini

– Spartan workout tour: Area Sport

ore 17:00

– Posa targa: Giardino della memoria e Silent play “Passi di pace” a cura di Piccionaia e di Casa per la Pace

Giardino della memoria e a cura di Piccionaia e di Casa per la Pace – Concerto delle voci bianche Le Cicale: Tenda Cirkus

Tenda Cirkus ore 18:30

– Incontro “Una pace (im)possibile”: Hangar 1, con Marco Mascia, Rossella Miccio e Daniele Ranieri – modera Giovanni Selmo

Hangar 1, con Marco Mascia, Rossella Miccio e Daniele Ranieri – modera Giovanni Selmo ore 20:30

– Presentazione libro “Sotto il cielo di Gaza” di don Nandino Capovilla : Tenda Cirkus modera Federico, volontario Operazione Colomba

– Polpette Soundsystem: Hangar 2

: Tenda Cirkus modera Federico, volontario Operazione Colomba Hangar 2 ore 21.30

– I Sordi: Palco Eventi

Palco Eventi ore 22:30

– Eugenio in Via Di Gioia : Palco Eventi

: Palco Eventi ore 00:00

– Polpette Soundsystem: Tenda Cirkus

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

Ore 9:00 Apertura dei cancelli

Per tutto il giorno gazebo informativi, mercatino, area bimbi con gonfiabili, truck food (dalle 12:00), attività nell’Area Sport e Festa degli Aquiloni (laboratori creativi per bambini e voli acrobatici di aquiloni)

ore 9:00

– Realizzazione di un dipinto collettivo sulla Pace: Pista

– Mercatino della terra Slow Food: davanti al Palco Eventi

– Lezione di yoga: Hangar 2

– Laboratorio sui corpi civili di Pace: Piazza della Pace

Pista davanti al Palco Eventi Hangar 2 Piazza della Pace ore 9:30

– “ Visita il Parco”: Piazza della Pace, visite guidate con WWF LIPU Comitato Risorgive, Casa Pace, per conoscere flora, fauna e storia del parco

– “ Musica ambiente”: Giardino dei Bambini

– “ Piazza della Pace, visite guidate con WWF LIPU Comitato Risorgive, Casa Pace, per conoscere flora, fauna e storia del parco – “ Giardino dei Bambini ore 10:00

– Apertura Area Sport con torre arrampicata sportiva, skate park, torneo Ultimate frisbee

– I Falki, Volontari Cinofili Protezione Civile: Area Cani

– Bike Balance: Viale asfaltato

– Lezione di CrossFit: Area Sport

– Lezione di Pilates: Hangar 2

– Lezione di Ukulele : Hangar 1

con torre arrampicata sportiva, skate park, torneo Ultimate frisbee Area Cani Viale asfaltato Area Sport Hangar 2 : Hangar 1 ore 11:00

-“ Un futuro di Pace”: Tenda Cirkus Incontro sulla soluzione creativa e nonviolenta dei conflitti, con flash mob conclusivo promosso SiAmoVicenza, MIR, Rete Parco Pace, Casa Pace, Velocittà

– Degustazione di vini e Slow-Food Vicenza: Hangar 2

-“ Tenda Cirkus Incontro sulla soluzione creativa e nonviolenta dei conflitti, con flash mob conclusivo promosso SiAmoVicenza, MIR, Rete Parco Pace, Casa Pace, Velocittà Hangar 2 ore 15:00

– Apertura Area Sport con torre arrampicata sportiva, skate park, torneo Ultimate frisbee

– Abbiamo imparato a giocare alla Pace: Tenda Cirkus, storie di pace e dialogo con AC e AGESCI per bambini e giovani

con torre arrampicata sportiva, skate park, torneo Ultimate frisbee Tenda Cirkus, storie di pace e dialogo con AC e AGESCI per bambini e giovani ore 17:00

– Per una pace giusta in Ucraina: Tenda Cirkus con Anna Parovyak e Antonella Valmorbida – modera Corrado Cortese

Tenda Cirkus con Anna Parovyak e Antonella Valmorbida – modera Corrado Cortese ore 18:30

– Diritti, salute e giustizia: la condizione carceraria come questione sociale: Hangar 1

Hangar 1 ore 21:00

– Idraulici del Suono: Palco Eventi

Palco Eventi ore 22:00

– Bandabardò: Palco Eventi

Iniziative realizzate in collaborazione con Hangar Palooza Festival 2025

e con la partecipazione di Casa per la pace Forum per la Pace e Rete Parco Pace

______________________________

Tutti gli eventi del 27 e 28 settembre al Parco della Pace sono gratuiti fino alle 19.

Dalle 19, quando l’area dei parco viene chiusa al pubblico, si accede alla sola area del festival Hangar Palooza pagando 5 euro (bambini fino a 12 anni gratis).

HANGAR PALOOZA FESTIVAL

Cos’è

Dopo aver sperimentato e confermato che il Parco della Pace ha grandi potenzialità per diventare un luogo frequentato e amato non solo dai vicentini, con la terza edizione di Hangar Palooza la grande area verde alle porte della città verrà inaugurata e sarà aperta al pubblico tutti i giorni.

Il Festival Hangar Palooza, organizzato dal Coordinamento Festival in collaborazione con il Comune di Vicenza, conferma la formula su quattro giorni, da giovedì 25 a domenica 28 settembre, con protagonista la musica, ma non solo.

Sul palco saliranno artisti di fama nazionale, quest’anno grazie anche a importanti collaborazioni con partner del territorio.

Il festival si aprirà, infatti, giovedì 25 settembre con Giancane, che si esibirà dal vivo con la sua inconfondibile e tagliente ironia, e il celebre fumettista Zerocalcare, che disegnerà in tempo reale trasformando la musica in immagini. I due artisti daranno vita ad uno spettacolo organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale città di Vicenza, che è già un successo: i biglietti vanno a ruba e sono acquistabili su www.tcvi.it o direttamente in cassa in serata.

Venerdì 26 settembre al Parco della Pace sarà protagonista sul palco Pop X, uno dei punti di riferimento del fenomeno it-pop con una forte vena elettronica, che a Vicenza chiuderà il tour di celebrazione dei 20 anni di carriera con un “Best Of” che farà cantare e saltare tutti sotto al palco.

Gli Eugenio in Via Di Gioia faranno ballare e cantare il pubblico sabato 27 settembre sulle note del loro nuovo disco “L’amore è tutto” e dei brani più celebri tratti dagli album precedenti del gruppo torinese. Questo concerto sarà possibile grazie al contributo e alla collaborazione di Fondazione Zoè. Gli Eugenio in Via di Gioia terranno anche un talk nel pomeriggio di sabato, organizzato da Fondazione Zoè, sulle tematiche dell’ambiente e della salute ambientale, tanto cari alla band quanto alla fondazione vicentina.

La programmazione musicale del festival si chiuderà domenica 28 settembre con la Bandabardò: suoneranno i grandi successi amati dal pubblico e alcuni brani del nuovo album Fandango.

Oltre alla musica ci saranno tutti quegli ingredienti immancabili che, per il terzo anno consecutivo, faranno di Hangar Palooza una grande festa per tutte le età, per quattro giorni da mattina a sera. Sport, dibattiti, foodtrucks, degustazioni, mercatini e area bimbi con gonfiabili.

Al Parco della Pace ci saranno attività sportive da sperimentare, a partire da venerdì dalle 18, e poi sabato e domenica dalla mattina fino a sera. Si potrà salire sulla torre per l’arrampicata sportiva e sperimentare il brivido di scalare una roccia, provare il tiro con l’arco, la canoa, e poi giocare a pallavolo, a rugby, a pallamano e a molti altri sport grazie alla presenza della associazioni sportive della città. Verranno proposte due pedalate, per adulti e bambini, lezioni di yoga, di pilates, di fitness, un torneo di frisbee.

I dibattiti daranno spazio a temi differenti: si discuterà della difficoltà di diventare adulti oggi, di educazione, di diritti umani, di pace, di giustizia riparativa, si potrà ascoltare l’ospite speciale Mario Vielmo, alpinista e regista.

Visite guidate accompagneranno alla scoperta della flora e della fauna del Parco della Pace. Numerosissime anche le attività per bambini tra l’area gonfiabili e le tante iniziative previste nella mattinata di sabato 27 per la Giornata dell’Infanzia.

Al Parco della Pace non poteva mancare poi un’area dedicata alle associazioni pacifiste e ambientaliste della città, che nei giorni del festival daranno vita ad una vera e propria Piazza della Pace in cui sarà possibile conoscere queste realtà e partecipare alle iniziative da loro organizzate.

Venerdì e sabato, dopo i concerti sul palco principale, la musica continuerà sul palco secondario con i DJ set di From Disco to Disco e Polpette Soundsystem. Prima di ogni concerto si esibirà un gruppo spalla: il venerdì Saving Serafino, il sabato I Sordi, la domenica gli Idraulici del Suono.

L’area food, con un’offerta di stand variegata e adatta a tutti, sarà aperta tutte le sere e, il sabato e la domenica, anche a pranzo.

L’ingresso al festival, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, sarà gratuito fino alle 19; a seguire 5 euro.

Giovedì 26 settembre, per assistere al concerto di Giancane e Zerocalcare, è previsto un biglietto di 20 euro (prevendita sul sito www.tcvi.it o acquisto in cassa).

Si segnala anche la generosità di Fonte Margherita 1845, azienda di Torrebelvicino (VI), che fornirà 2.500 dei suoi brick d’acqua in cartone all’Hangar Palooza Festival.

Informazioni e programma completo: https://www.hangarpalooza.it/it/