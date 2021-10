VICENZA – In Fiera torna Abilmente per gli appassionati di creatività

All’appuntamento Do It Yourself più atteso della stagione tutte le tecniche della manualità creativa. Tra i materiali spicca la carta per creazioni nuove o di recupero. Tante idee e ispirazioni, workshop, mostre e installazioni guardando anche al Natale, e dagli artisti della fiber art l’omaggio a Dante. Dal vivo fino a domenica 17 ottobre nel quartiere fieristico di Vicenza.

Riciclo creativo, home decor, moda handmade, bijoux, calligrafia e la carta che spicca tra gli “ingredienti” speciali. Vicenza riassapora il gusto della creatività con l’edizione autunnale di ABILMENTE, il salone di Italian Exhibition Group che ha aperto le porte oggi alla grande community di crafter e appassionati del Do It Yourself per quattro giorni di eventi e novità tutte da scoprire e toccare con mano fino a domenica 17 ottobre. Oltre 250 espositori e più di 1000 i corsi in presenza nel quartiere fieristico di IEG che ha accolto sin dalla prima mattina il popolo delle creative desiderose di rivivere dal vivo, in presenza e in completa sicurezza, l’esperienza coinvolgente della manifestazione di riferimento per il settore in Italia, vera e propria fucina di idee ma anche di tutte le novità, dai materiali agli strumenti, per creare da sé, come feltro, tessuti, perline, macchine per cucire, carte e colori. UN PIENO DI NOVITÀ CREATIVE Tra le novità in fiera una suggestiva installazione collettiva nata da una call to action su Facebook e costituita da strisce di carta arrotolata, quilling o filigrana di carta, un’arte antica in uso ai monaci del Medioevo per la decorazione del dorso dei libri in assenza di materiali preziosi e oggi alla portata di tutti. Materiale versatile e sorprendente, la carta ad Abilmente è protagonista in molte forme: plannering, cardmaking, legatoria creativa, Bullet Journal, ecoprint, scrapbooking, acquarello, calligrafia e intreccio solo per citare alcune delle tecniche che si possono esplorare in fiera. Molti gli spunti offerti dal riciclo creativo, alla base del Do It Yourself, dalle borse realizzate con camere d’aria di biciclette all’abbigliamento, maglieria e accessori handmade ottenuti dai materiali inutilizzati delle grandi aziende tessili e dagli scarti di lavorazione. L’attenzione alla sostenibilità privilegia la scelta di materiali naturali e il recupero di pezzi del passato, debitamente rivisitati con uno stile personale. Così le ispirazioni per l’home decor spaziano dal restauro creativo all’oggettistica in legno naturale, fino alle composizioni di fiori stabilizzati in grado di mantenere la loro freschezza anche in assenza di acqua e luce, prese in prestito dal mondo del wedding. Tra le idee regalo da progettare e realizzare con le proprie mani molteplici le proposte per il mondo dei bimbi, come abiti colorati da confezionare e pupazzi di feltro e lana cardata da regalare come pezzi unici in occasione delle prossime festività, da abbinare a decorazioni e addobbi natalizi personalizzati, da progettare e realizzare grazie alla ricca offerta di materiali e utensili disponibili in fiera. OMAGGIO A DANTE CON LA FIBER ART Tra le mostre di Abilmente ‘Inferno 3000’, progetto a quattro mani per reinterpretare in chiave creativa l’opera dantesca ambientata in un futuro distopico. Daniela Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori, gli artisti di DAMSS, presentano il backstage della creazione del pannello di fiber art che riflette sui comportamenti dell’uomo verso il pianeta, con lo storyboard che ha guidato la realizzazione del lavoro, i bozzetti e gli studi tessili. I WORKSHOP DA NON PERDERE Il calendario di corsi di Abilmente prosegue domani, venerdì 15, con l’associazione Scapers Italia che insegna agli amanti della carta come realizzare un minialbum; per gli appassionati di cucito Roberta Ottolenghi confeziona un gilet incrociato da bambino; con Loredana Ferrari si crea una “spilla corona” con la tecnica soutache; Flaminia Alagna spiega come personalizzare con il ricamo un capo portato da casa. Per una visita in completa sicurezza nel quartiere fieristico berico i biglietti per Abilmente sono in vendita solo online. Tra le altre misure adottate: l’ingresso in fiera consentito con il controllo della temperatura all’ingresso, l’utilizzo corretto della mascherina, l’esibizione del Green Pass o dell’esito negativo di un tampone effettuabile anche nell’area esterna alla fiera di Vicenza ad un prezzo convenzionato, l’igienizzazione delle mani tramite i dispenser gel presenti in tutti gli spazi espositivi. Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esperienza in fiera un intero padiglione è adibito ad area ristoro e pic nic, a disposizione anche per consumare il pranzo al sacco. FOCUS ON ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2021 ha segnato il ritorno in presenza con tre appuntamenti annuali: – Abilmente Roma, 23-26 settembre, Fiera Roma – Abilmente Vicenza, 14-17 ottobre, quartiere fieristico di Vicenza – Abilmente Milano, 4-7 novembre, Superstudio Maxi, Milano Famagosta ai quali nel 2022 si aggiungere un doppio appuntamento con Abilmente Torino, a Lingotto Fiere