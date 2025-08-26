Vicenza in Festival con Nek, De Andrè, Ranieri e tanti altri: tanta musica e non solo

Tornano i grandi live in Piazza dei Signori con una nuova edizione di Vicenza in Festival, che dal 30 agosto al 4 settembre porterà in scena stelle della musica italiana e internazionale e un protagonista del pensiero contemporaneo. Un cartellone prestigioso che vede protagonisti Nek (30 agosto), Cristiano De André (31 agosto), Paolo Crepet (1 settembre), Massimo Ranieri (2 settembre), Steve Hackett (3 settembre) e Diodato (4 settembre). È il festival firmato da DuePunti Eventi, in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, che unisce la bellezza della città all’emozione dello spettacolo dal vivo.

Sabato 30 agosto si apre con Nek, protagonista di un viaggio attraverso i suoi più grandi successi in oltre trent’anni di carriera. Ad accompagnarlo sul palco un potente Power Trio: Emiliano Fantuzzi (chitarra), Luciano Galloni (batteria) e lo stesso Nek anche al basso. Una scaletta ricca di hit indimenticabili come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Se io non avessi te, Unici,Se telefonando e molte altre.

Domenica 31 agosto è la volta di Cristiano De André, che porta in tour il progetto dedicato al padre Fabrizio De André, a 25 anni dalla sua scomparsa: un omaggio intenso alla memoria collettiva, con Cristiano interprete e musicista poliedrico tra chitarra, bouzouky, pianoforte e violino.

Lunedì 1 settembre appuntamento con Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore, che presenta lo spettacolo Il reato di pensare: una riflessione sul valore della libertà di pensiero, oggi minacciata da schemi ideologici e nuove forme di censura invisibile.

Martedì 2 settembre in programma Massimo Ranieri, artista tra i più amati e versatili, con il tour Tutti i sogni ancora in volo: musica, teatro e racconto si intrecciano in uno spettacolo unico. Nel repertorio brani iconici come Rose rosse e Perdere l’amore, insieme a inediti scritti da grandi autori italiani tra cui Ivano Fossati, Pino Donaggio, Giuliano Sangiorgi e Bruno Lauzi.

Mercoledì 3 settembre sul palco Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis, celebra i 50 anni di The Lamb Lies Down On Broadway con il tour Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo, riportando dal vivo i classici più amati della storica band. Con lui una formazione d’eccezione: Roger King (tastiere), Craig Blundell (batteria e voce), Rob Townsend (sax e flauto), Jonas Reingold (basso e chitarra) e Nad Sylvan (voce).

Giovedì 4 settembre chiude il festival Diodato, tra i cantautori più intensi e raffinati della scena italiana. Il nuovo singolo Un atto di rivoluzione conferma la sua cifra stilistica inconfondibile, tra rock, tradizione cantautorale e influenze cinematografiche.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e il Confcommercio Vicenza e con il sostegno di Banca Terre Venete, Sidastico, Ceccato, Univer 2000, Unicomm, Porto di Mare, Targasystem, Agsm,Flynet, Areonautica Militare, Cittadellese, Ditta Sikura, Bassano Distributori, Fonte Margherita, Hotel Aries, Ristorante Garzadori. Media partner Il Giornale di Vicenza, Tva Vicenza, Tele Chiara, Radio Stella, Radio Company.

I biglietti di tutti gli eventi sono in prevendita nel circuito Ticketone. Il concerto di Cristiano De Andrè è in vendita anche nel circuito Ticketmaster.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.00.