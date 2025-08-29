Vicenza in Festival: arriva Nek in Piazza dei Signori

Sabato 30 agosto in Piazza dei Signori tappa del tour di 30 anni di carriera

VICENZA, 29 agosto 2025 – Sarà la voce di Nek, protagonista di un viaggio attraverso i suoi più grandi successi in oltre trent’anni di carriera,ad inaugurare sabato 30 agosto in Piazza dei Signori la nuova edizione di Vicenza in Festival. Ad accompagnarlo sul palco un potente Power Trio: Emiliano Fantuzzi (chitarra), Luciano Galloni (batteria) e lo stesso Nek anche al basso. Una scaletta ricca di hit indimenticabili come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Se io non avessi te, Unici, Se telefonando e molte altre.

“È un viaggio all’interno della mia carriera con tutte quelle canzoni che la gente ha voluto diventassero dei singoli.Il tour non sarà una sequenza di successi, ma anche un modo di raccontare dei momenti, mescolando le canzoni in maniera nuova, con una parte più intima e una più energica” – ha dichiarato l’artista.

Per ripercorrere la carriera di NEK, per tutto il 2025 la sua discografia verrà pubblicata album per album in vinile cristallo. Sul canale YouTube dell’artista, inoltre, sono già disponibili i primi 5 episodi (di 14) diNEK HITS, una mini-serie, prodotta da Realize Networks, in cui Nek si racconta in prima persona e accompagna i suoi fan in un viaggio speciale attraverso il tempo. Ogni episodio è un racconto sincero, arricchito da aneddoti personali, immagini d’archivio e momenti che hanno segnato la sua vita artistica e umana. Attraverso queste narrazioni, l’artista conduce il pubblico dietro le quinte della sua musica, svelando i retroscena della nascita delle sue canzoni, le emozioni vissute in quei periodi e gli episodi più significativi della sua carriera, dal 1992 a oggi.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1, e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto RENGANEKinsieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti.

Il festival prosegue fino al 4 settembre con Cristiano De André (31 agosto), Paolo Crepet (1 settembre), Massimo Ranieri (2 settembre), Steve Hackett (3 settembre) e Diodato (4 settembre). Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e il Confcommercio Vicenza e con il sostegno di Banca Terre Venete, Sidastico, Ceccato, Univer 2000, Unicomm, Porto di Mare, Targasystem, Agsm,Flynet, Areonautica Militare, Cittadellese, Ditta Sikura, Bassano Distributori, Fonte Margherita, Hotel Aries, Ristorante Garzadori. Media partner Il Giornale di Vicenza, Tva Vicenza, Tele Chiara, Radio Stella, Radio Company.I biglietti di tutti gli eventi sono in prevendita nel circuito Ticketone.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.00.Tutte le info: https://vicenzainfestival.it/