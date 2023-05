VICENZA – I vigili del fuoco veneti partiti per la Romagna

Sono in tutto 32 i vigili del fuoco partiti ieri dai comandi di Verona, Venezia, Padova, Rovigo e Vicenza per raggiungere l’Emilia Romagna per l’emergenza maltempo.

Le squadre, facenti parti dei moduli della colonna mobile regionale Veneto e Trentino Alto Adige della direzione Interregionale dei Vigili del fuoco, sono specializzati per operare in ambiente alluvionale. Il personale è composto in particolare da sommozzatori, soccorritori speleo alpino fluviali, soccorritori acquatici, e personale specializzato nell’uso delle motopompe.

Le squadre si sono portate nella città di Faenza, Ravenna, dove stanno già operando.