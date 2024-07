VICENZA – Giunta nei quartieri per Anconetta, Ospedaletto e Saviabona: focus su aree verdi e viabilità

Alla Pro Loco Postumia, in via Mainardi, si è tenuto ieri l’appuntamento con la giunta nei quartieri. A colloquio con sindaco e assessori una quindicina di cittadini dei quartieri di Anconetta, Ospedaletto e Saviabona hanno portato segnalazioni soprattutto su manutenzione di parchi gioco e aree verdi, gestione della viabilità, in particolare ad Anconetta e Ospedaletto, e anche proposte per creare occasioni di partecipazione e di coinvolgimento giovanile nella vita dei quartieri.

Il prossimo incontro sarà mercoledì 28 agosto alla scuola dell’infanzia San Gaetano per i quartieri di Polegge e Laghetto.

Si proseguirà poi mercoledì 18 settembre al Polo Giovani B55 per il centro storico, Stadio e Monte Berico; mercoledì 9 ottobre al Centro di via Maurisio per i quartieri di Bertesinella, Bertesina, Settecà e Stanga; mercoledì 30 ottobre nella sede dell’ex circoscrizione 4 per i quartieri di Santa Lucia, San Francesco e Sant’Andrea; mercoledì 20 novembre all’ex Centrale del Latte per i quartieri di San Paolo e San Bortolo.

Agli incontri possono partecipare, previa prenotazione nel sito del Comune almeno cinque giorni prima della giunta, i residenti dei quartieri interessati di volta in volta.

Nella prenotazione vanno indicati i propri dati personali, il giorno e luogo dell’incontro e il tema che si vuole trattare, in modo da permettere di essere indirizzati all’assessore di competenza.

Per prenotare: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Giunta-nei-quartieri