Vicenza – Già 17 mila visitatori per l’Olimpichetto

Continua a dare i numeri, e che numeri, “Olimpichetto, il ritorno di un ambasciatore”: dal giorno dell’inaugurazione, il 19 dicembre, fino a ieri 4 gennaio, la mostra allestita in Basilica palladiana è stata visitata già da 16.489 persone. I visitatori effettivi sono anche di più, cioè 17.095, se si conteggiano anche gli ingressi in occasione di eventi speciali come “Oratorio de Noël” e “Safe from sleep”. E domani, giorno dell’Epifania, dalle 10 alle 18 ci sarà un’altra apertura festiva per ammirare la ricostruzione della scena del Teatro Olimpico realizzata nel 1948 in scala quasi reale e utilizzata per la tournée mondiale dell’Edipo Re allestito a Vicenza.

«I numeri straordinari registrati da Olimpichetto confermano la forza attrattiva della mostra e della Basilica Palladiana e la capacità di Vicenza di parlare a un pubblico ampio e internazionale – ha commentato l’assessora alla cultura Ilaria Fantin – e dimostrano come investire in progetti culturali di qualità significhi rafforzare l’identità della città e, allo stesso tempo, renderla sempre più riconoscibile nel panorama culturale europeo. Olimpichetto è un racconto che unisce memoria, ricerca e spettacolo e che sta restituendo alla città un patrimonio capace ancora oggi di emozionare e di generare un indotto culturale e turistico importante. Questo risultato ci incoraggia a proseguire con convinzione su una programmazione che metta in dialogo il nostro straordinario patrimonio con il pubblico contemporaneo».

Numeri che potranno ancora aumentare in occasione dei tanti eventi in programma nella Basilica palladiana nei prossimi due mesi, a cominciare da sabato 10 gennaio, con la riflessione e la performance dedicata al 450° anniversario della peste a Vicenza che apre la rassegna Il Teatro Olimpico fuori di sé (appuntamenti fino al 21 febbraio, qui il programma competo https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Il-Teatro-Olimpico-fuori-di-se) e domenica 11gennaio con il concerto del Quartetto Palladio “Echi europei e americani all’Olimpichetto” (qui le informazioni utili: https://www.mostreinbasilica.it/eventi-collaterali/).

Informazioni

La mostra dedicata a Olimpichetto, ricostruzione della scenografia del Teatro Olimpico realizzata in scala quasi naturale a Vicenza nel 1948 per portare nel mondo l’“Edipo Re” diretto da Guido Salvini, è una straordinaria macchina scenica in legno, tela e stucco – pensata per essere smontata e viaggiare – che ha toccato teatri internazionali, da Londra a Parigi, da Berlino a Buenos Aires, diventando un vero ambasciatore della cultura vicentina.

Un’esposizione immersiva, testimonianze storiche, materiali d’archivio e un ricco programma di spettacoli, musica e incontri restituiscono al pubblico la storia e il fascino di questo “teatro viaggiante”, riallestito per due mesi nel Salone della Basilica Palladiana.

L’originale progetto espositivo è ideato e promosso dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo ed è curato da Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.

La mostra rimarrà aperta fino al 22 febbraio 2026 con ingresso gratuito per i residenti a Vicenza e provincia (compresa nel biglietto del monumento per i non residenti: intero € 6; ridotto € 4), ed è aperta da martedì a domenica, dalle 10 alle 18(ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Aperture straordinarie sono previste il 6 e 19 gennaio 2026, dalle 10 alle 18.

Ingresso ridotto alle Gallerie d’Italia – Vicenza (museo di Intesa Sanpaolo) presentando il biglietto d’ingresso al monumento.

L’ultimo degli Eventi collaterali è in programma domenica 11 alle 16 con il concerto del Quartetto Palladio “Echi europei e americani all’Olimpichetto” (qui le informazioni utili: https://www.mostreinbasilica.it/eventi-collaterali/).

La rassegna Il Teatro Olimpico fuori di sé, progetto dell’Accademia Olimpica di Vicenza ideato e diretto da Roberto Cuppone, prende il via sabato 10 gennaio e prosegue fino al 21 febbraio con una serie di eventi gratuiti. Il programma completo è consultabile sul sito https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Il-Teatro-Olimpico-fuori-di-se.

Visite guidate per visitatori individuali a data fissa, a cura delle guide turistiche autorizzate e del Consorzio Vicenza è, si svolgeranno la domenica pomeriggio e in alcune giornate festive alle 15: prossimi appuntamenti il 6 e 11 gennaio.

Un eventuale secondo turno sarà fissato alle 16 in caso di richiesta, con inserimento in lista d’attesa (la visita verrà attivata con un minimo di 10 persone).

La visita durerà al massimo 45 minuti e illustrerà la storia e le vicende di Olimpichetto. Il costo è di 8 euro a persona. È prevista la gratuità per i minori di 12 anni, per le persone con disabilità e relativo accompagnatore. Il costo non include il biglietto d’ingresso alla Basilica Palladiana, che si può acquistare in biglietteria (per i residenti in città e provincia di Vicenza l’ingresso è gratuito).

Per partecipare sarà sufficiente inviare una richiesta di iscrizione compilando il modulo al link https://www.vicenzae.org/it/visite-guidate-olimpichetto oppure verificare la disponibilità scrivendo a iat@comune.vicenza.it o chiamando il numero 0444 320854.

Visite con laboratorio per famiglie “Il teatro in tasca: mettiamoci all’opera!” sono rivolte a bambini, dai 5 agli 11 anni, sono a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria.

I prossimi appuntamenti con le attività educative, ideate dal Palladio Museum, organizzate e coordinate da Scatola Cultura, il 10 gennaio alle 10.30. Programma completo nel sito www.mostreinbasilica.it

Le visite dureranno 90 minuti e prevedono accanto alla visita dell’Olimpichetto e della mostra, un laboratorio che si svolgerà nell’aula polifunzionale della Basilica Palladiana dove ogni bambino realizzerà il suo modellino di Olimpichetto. Gli appuntamenti sono gratuiti per un massimo di 25 bambini. Non è incluso il biglietto d’ingresso alla Basilica Palladiana, che si può acquistare in biglietteria (per i residenti in città e provincia di Vicenza l’ingresso è gratuito). Iscrizione obbligatoria: info@scatolacultura.it

Organizzatori

L’originale progetto espositivo è ideato e promosso dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo ed è curato da Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.

Sponsor: Confindustria Vicenza, Gemmo, LD72, Poste Italiane.

Sponsor tecnico: Edilnoleggi Valente.

Si ringraziano: Accademia Olimpica, Telwin SpA

Si ringraziano per il contributo Art Bonus: Amer Group, Ceral Docks, RM Hoplding srl, Serenissima Ristorazione

Contatti: www.mostreinbasilica.it; Facebook e Instagram Mostre in Basilica; Infopoint Basilica Palladiana 0444222855