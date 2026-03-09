Vicenza – Domenica di ‘passione’ ecologica, c’è la StraVicenza. Blocco del traffico all’interno delle mura

Previsto il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 9 alle 13 per consentire lo svolgimento in sicurezza della StrAVicenza

Il 15 marzo la domenica ecologica torna con attività, a cura del consiglio di quartiere 5 e con la collaborazione di La Locomotiva, IPAB per i minori di Vicenza, CAI Sezioni vicentine, ViAcqua. Si svolgerà inoltre la manifestazione sportiva StrAVicenza, motivo per cui sarà previsto il blocco alla circolazione in centro storico, nell’area all’interno delle mura storiche, dalle 9 alle 13.

«Questa domenica coinvolgiamo il consiglio di quartiere 5 con attività per adulti e bambini che mettono al centro il tema dell’acqua, con un’attenzione particolare per l’ambiente circostante e in particolare il Parco Retrone. Come ogni anno torna inoltre l’appuntamento con la StrAVicenza, la manifestazione sportiva che attraversa il centro storico con atleti professionisti, ma anche tante famiglie e gruppi scolastici, che scelgono di di passare del tempo vivendo la città a piedi. Proprio per consentire che questa manifestazione molto partecipata si svolga in piena sicurezza, come ogni anno abbiamo voluto prevedere il blocco alla circolazione nell’area all’interno delle mura storiche, dalle 9 alle 13», sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato.

La 24esima edizione della StrAVicenza, il gran finale del Vicenza Running Festival, si svolgerà con la tradizionale 10 chilometri, con partenza da piazza Castello alle 10 e arrivo in piazza dei Signori entro le 13.30, che vedrà al via top runner internazionali. Dalle 10.30 partirà anche la versione “Family & Scuole”, che coinvolgerà migliaia di studenti e famiglie nel percorso di cinque chilometri. Il percorso della StrAVicenza competitiva e di quella dedicata alle famiglie si svolgerà principalmente in centro storico.

Gli eventi proseguono con la passeggiata dell’anello del Parco Retrone (sentiero n. 93) in collaborazione con la Sezione CAI di Vicenza. Partenza dal piazzale di via Carta alle 9. A tutti i partecipanti sarà regalata la mappa del Sentieri Urbani di Vicenza.

Numerose le attività in programma al Centro civico Ferrovieri, in via Rismondo 2. Alle 11.30 si terrà l’incontro “Contratto di fiume”, un percorso per condividere obiettivi e azioni di miglioramento per il Retrone ed i suoi affluenti, a cura di ViAcqua, con il presidente Federico Ginato e Silvia Garziera. Alle 15 sarà la volta de “La villa nascosta dei bambini”, la presentazione del libro sulla colonia Bedin, con l’autrice Nora Haydeé Rodriguez, l’illustratrice Federica dal Lago, e la presidente IPAB minori Isabella Cominato. Alle 16 attività ludiche e giochi per grandi e piccini sul tema dell’acqua a cura di ViAcqua.

È prevista l’apertura gratuita del Museo Naturalistico Archeologico di contra’ Santa Corona, in collaborazione con il settore Musei civici.

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza, in contra’ Santa Corona, infine, continua “Un pianeta chiamato acqua”, scopriamo assieme un ecosistema fragile e prezioso attraverso gli scatti di Cristina Mittermeier nell’ambito della mostra “La grande saggezza”.L’ iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, in alternativa all’auto privata, vengono riproposti in collaborazione con SVT alcuni incentivi. Le famiglie potranno utilizzare la navetta Centrobus dal parcheggio Stadio con un unico biglietto per nucleo da 2,90 euro. Inoltre, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per l’intera giornata. Per maggiori informazioni: https://www.svt.vi.it/