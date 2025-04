Vicenza – Domani in piazza dei Signori la cerimonia del 25 aprile con Walter Veltroni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo l’Alzabandiera ci sarà un minuto di silenzio per Papa FrancescoDomani venerdì 25 aprile in piazza dei Signori si terrà la cerimonia istituzionale per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, con inizio alle 10.45.Dopo l’ingresso delle autorità, dei medaglieri e labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, del gonfalone della Provincia di Vicenza e della bandiera della Città di Vicenza, si procederà all’Alzabandiera.Al termine la bandiera verrà posizionata a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Sarà quindi osservato un minuto di silenzio.Seguiranno la lettura della motivazione della seconda Medaglia d’oro al valore militare alla Città di Vicenza per i sacrifici della sua popolazione durante la guerra di Liberazione e la posa delle corone alle lapidi dei martiri nella Loggia del Capitaniato.Dopo l’introduzione di Francesco Binotto, presidente dell’Associazione Volontari della Libertà e rappresentante del Forum delle associazioni antifasciste e l’intervento del prefetto Filippo Romano, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai porgerà il saluto della città.L’orazione ufficiale sarà tenuta da Walter Veltroni, già ministro e sindaco di Roma, scrittore, regista e profondo conoscitore della storia repubblicana.L’accompagnamento musicale in forma ridotta, visto il momento di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, è stato affidato al Complesso strumentale Arrigo Pedrollo.Nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune e Forum delle associazioni antifasciste, composto da Anpi, Avl, Anei, Aned e Circolo culturale “Toni Giuriolo”, le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione proseguiranno nei prossimi giorni con una serie di altri eventi.Nel cortile interno di Palazzo Trissino è visitabile a ingresso libero la mostra “L’occhio del testimone. Vicenza sotto le bombe”, oltre 80 fotografie di Giovanni Maria Sandrini — gentilmente concesse dal fratello Raimondo e della Biblioteca Bertoliana — che raccontano gli effetti dei bombardamenti aerei che colpirono Vicenza durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il dicembre 1943 e il marzo 1945.Per informazioni:https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Verso-il-25-aprile