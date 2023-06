VICENZA – Controlli della polizia, due pregiudicati espulsi e rimpatriati

Nella giornata di ieri, nell’ambito di una complessa attività di polizia disposta dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di tutte quelle forme di illegalità che mettono a repentaglio la civile convivenza, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha effettuato specifici controlli sulla posizione di soggiorno di cittadini stranieri dimoranti nella Provincia di Vicenza e sottoposti a procedimenti penali per varie tipologie di reato.

Nel dettaglio, la scorsa notte le pattuglie della squadra volanti sono intervenute in via Vaccari attorno alle 3,30 del mattino. Gli agenti, avvedendosi di una persona appiedata che camminava con fare sospetto, hanno proceduto all’identificazione dello straniero, che risultava essere E.A.Z, nato in Marocco nel 1994, senza fissa dimora e con diversi precedenti.

A seguito di una sommaria ispezione costui veniva trovato in possesso di oggetti da scasso e, pertanto, dopo essere stato condotto negli Uffici di Viale Mazzini per il prosieguo degli accertamenti di polizia giudiziaria, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Lo stesso era stato già colpito dalle Misure di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio da Vicenza e dell’Avviso Orale, emesse dal Questore di Vicenza, ed alle quali non aveva ottemperato e, per questi motivi, è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria.

M.H., un 23enne di nazionalità ghanese, già pluripregiudicato e condannato a anno di carcere per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, arrestato a Bologna mentre stava spacciando eroina ad un gruppo di giovani e nel 2020 ancora arrestato anche per violenza sessuale e ristretto in carcere, negli ultimi tempi aveva iniziato a gravitare a Vicenza, nella zona del Quadrilatero, commettendo svariati reati.

A seguito delle numerose denunce e dei precedenti il questore di Vicenza aveva emesso nei suoi confronti un Foglio di Via dal Comune di Vicenza con il divieto di farvi rientro nei successivi 3 anni, ma ad ottobre dello scorso anno era stato nuovamente arrestato dalla Polizia per rapina aggravata e lesioni personali commesse in Viale Verona ai danni di un altro straniero.

Nella nottata di martedì, nella zona adiacente a Campo Marzio, unitamente ad altri suoi connazionali si era reso responsabile di una rissa. Subito fermato dalla polizia, intervenuta immediatamente sul posto a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte di cittadini, è stato accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Bortolo, scortato dagli agenti della Squadra volanti per ricevere le cure del caso in quanto era stato ferito da una bottigliata in testa. Una volta dimesso nella stessa nottata, M. H. è stato trasferito in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Al termine delle procedure amministrative e delle attività di polizia giudiziaria, nei confronti dei due cittadini extracomunitari il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso altrettanti Decreti di Allontanamento dal Territorio Nazionale ,con contestuali Ordini di Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove già nella scorsa nottata sono stati scortati dagli Agenti della Questura in attesa di essere imbarcati nei prossimi giorni su voli diretti nei rispettivi Paesi di origine.

In tutto, nel corso dei controlli, sono state disposti 17 ordini di allontanamento e 45 revoche del permesso di soggiorno.