Vicenza, Colombara: “374 allontanamenti dimostrano l’efficacia del presidio nei parcheggi, ora serve stabilizzarlo”

Un servizio di vigilanza nei parcheggi dell’area dell’ospedale San Bortolo a Vicenza ha già dimostrato la sua efficacia, ma ora si apre il dibattito sulla possibilità di renderlo strutturale e di estenderlo ad altri spazi della città.

A seguito di un’interpellanza presentata lo scorso dicembre dal consigliere comunale Raffaele Colombara, del gruppo “Per una Grande Vicenza”, il Comune ha attivato tramite Magis e AGSM AIM un presidio di vigilanza presso il parcheggio Rodolfi Sud. Il servizio, attivo sette giorni su sette nella fascia oraria 16–23, ha operato dal 1° dicembre 2025 al 22 gennaio 2026, con un bilancio già significativo: 374 allontanamenti di parcheggiatori abusivi.

«I dati confermano che la presenza continuativa di operatori di vigilanza funziona – spiega Colombara – ma un presidio limitato nel tempo e con orari prevedibili rischia di spostare il problema altrove». Il consigliere sottolinea come il fenomeno dei parcheggiatori abusivi interessi anche altre fasce orarie e altri parcheggi cittadini, suggerendo la necessità di un approccio più strutturato.

La domanda di attualità presentata in Consiglio Comunale chiede all’Amministrazione se intenda:

Rendere stabile il servizio, superando la logica emergenziale; Valutare un’estensione delle fasce orarie, in particolare al mattino; Estendere il presidio anche ad altri parcheggi cittadini in accordo con Magis e Municipia; Definire tempi e indirizzi politici per dare continuità a un servizio che ha già dimostrato la sua efficacia.

Attualmente il servizio è previsto fino al 31 gennaio, mentre Comune, Magis e Municipia stanno valutando prolungamento e ampliamento. La discussione in Consiglio punta quindi a garantire sicurezza e regolarità nei parcheggi vicentini, rispondendo alle esigenze di cittadini e utenti dell’ospedale.