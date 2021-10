VICENZA CALCIO AMPUTATI SUL TETTO D’ITALIA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il Vicenza Calcio Amputati si conferma come una delle squadre più forti non solo d’Italia, ma anche d’Europa. I biancorossi hanno vinto lo Scudetto e sono riusciti ad arrivare al terzo posto in Champions’ League. Ne parla il capitano Emanuele Padoan, nel servizio di Sharon Di Carlo.