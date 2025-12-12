Vicenza – Boom di richieste per i corsi OSS dell’Ulss: domande superiori alla disponibilità

Successo di adesioni per il primo corso di formazione per operatori socio-sanitari

organizzato direttamente dall’Azienda socio-sanitaria vicentina

Ha registrato il tutto esaurito, con un numero candidature anche superiore ai posti disponibili, il primo corso di formazione per diventare operatori socio-sanitari organizzato direttamente dall’ULSS 8 Berica, nell’ambito di una specifica progettualità della Regione del Veneto.

Infatti, a fronte dei 30 posti disponibili sono arrivate ben 37 richieste, che saranno valutate nelle prossime settimane attraverso un colloquio di selezione.

«Come noto anche la figura degli OSS è oggi di non facile reperimento, pertanto questo successo di adesione è un risultato sicuramente molto positivo – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato -. L’impegno diretto come Azienda nella formazione di nuovi OSS vuole essere un segnale di attenzione nei confronti di questa figura professionale e un modo per valorizzare questo percorso, senza nulla togliere naturalmente agli altri soggetti che periodicamente organizzano corsi di formazione per OSS, con i quali la nostra Azienda già collabora».

In conformità con le normative in materia, il corso di formazione per OSS durerà circa 1 anno e prevede 1.000 ore di formazione, di cui la metà in aula e l’altra metà sotto forma di stage presso i servizi aziendali e le strutture socio-sanitarie del territorio. L’avvio delle lezioni è previsto nel mese di gennaio.

Al termine del percorso, gli operatori formati potranno trovare impiego direttamente presso le strutture e i servizi dell’ULSS 8 Berica o presso altre strutture socio-sanitarie del territorio, con una previsione di collocazione in tempi molto brevi considerata l’elevata richiesta di questa figura professionale.