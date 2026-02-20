Vicenza – Beccata con le mani tra collane e orecchini ad Abilmente: donna denunciata

Una donna italiana del 1976 è stata denunciata dalla Polizia di Stato alla Fiera “Abilmente” di Vicenza, sorpresa mentre cercava di esportare merce da diversi stand senza pagarla.

L’intervento della Squadra Volante è avvenuto intorno alle 12.25, su segnalazione del personale di vigilanza che aveva fermato la donna dopo averla vista occultare diversi articoli in una borsa. Tra la refurtiva recuperata figurano componenti per la realizzazione di orecchini e collane, zirconie, due ciondoli, un maglione in cashmere, sei rotoli di tessuto, due collane, un kit di confezionamento, 24 collane in acciaio, una bustina di minuteria, 13 rotoli di filo e un cordino color argento, per un valore complessivo di circa 500 euro.

Gli agenti hanno contattato i titolari degli stand, che hanno confermato la proprietà della merce, restituita integra. La donna non ha potuto giustificare il possesso degli oggetti né esibire ricevute di acquisto.

Al termine delle operazioni, le è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Vicenza per due anni. I titolari degli stand si riservano di presentare formale querela.