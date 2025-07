Vicenza – All’Astra ‘Tip toe (anteprima), Il cane Infernale’ e una cena sotto le stelle. C’è anche l’Astrabistrò

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sabato 12 luglio 2025 nel giardino del Teatro Astra di Vicenza

Burattini, teatro d’attore e una serata all’aria aperta nel segno della musica e dell’ironia: sabato 12 luglio il Teatro Astra di Vicenza ha in programma due spettacoli originali. Alle 18.30 arriva l’anteprima per la prima infanzia Tip toe, nuova produzione de La Piccionaia di e con Aurora Candelli, dedicata ai bambini dai 2 ai 5 anni. Alle 21.00, invece, spazio all’umorismo surreale e musicale di Il cane Infernale, spettacolo di burattini firmato da Patrizio Dall’Argine, maestro burattinaio tra i più apprezzati a livello nazionale. La doppia proposta fa parte della rassegna Famiglie Curiose di Terrestri d’Estate, ideata e curata da La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza, con il sostegno della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, in collaborazione con AGSM AIM, Comune di S. Vito di Leguzzano, Comune di Colceresa, Biblioteca Civica Bertoliana e Consorzio Vicenzaè.

Lo spettacolo delle 18.30: Tip toe (anteprima)

Ispirato liberamente al celebre albo illustrato A caccia dell’orso di Michael Rosen e Helen Oxenbury, lo spettacolo Tip toe invita bambine e bambini a muovere i primi passi nell’immaginario teatrale, attraverso un viaggio sensoriale alla scoperta del mondo. Rime, suoni, piccoli oggetti e movimenti si intrecciano in un racconto poetico e giocoso che parla di coraggio, curiosità, esplorazione. Pensato per coinvolgere la fascia d’età tra i 2 e i 5 anni, Tip toe, di e con Aurora Candelli, prodotto da La Piccionaia, è un’esperienza teatrale a misura di bambino, che fa della leggerezza un’occasione preziosa di relazione e crescita. Uno spettacolo da vivere insieme, grandi e piccoli, per avvicinarsi alla scena in modo intimo e partecipato. La partecipazione è per un pubblico limitato, fondamentale la prenotazione.

Lo spettacolo delle 21.00: Il cane infernale

Che succede se Giuseppe Verdi e Richard Wagner, durante una passeggiata in città, si mettono a discutere di melodramma, tragedia e potenza musicale? Accade che uno dei due – Wagner – perde le staffe e scatena il suo feroce cane Tannhauser, deciso a gettare la città nel caos. Comincia così una rocambolesca apocalisse in miniatura, fatta di burattini, ironia e colpi di scena, che solo Verdi, con il potere della musica e della ragione, saprà fermare. Con la consueta maestria artigianale e poetica, Patrizio Dall’Argine, affiancato da Veronica Ambrosini, costruisce una favola dal ritmo travolgente, in cui la riflessione sul potere, la guerra e l’arte si intreccia alla forza comica del teatro di figura. Un racconto universale, che diverte grandi e piccoli con la sua miscela di letteratura musicale e satira gentile, dove a trionfare non è la violenza, ma l’intelligenza.

AstraBistrò: cena e aperitivo sotto le stelle

Durante tutta la serata sarà attivo AstraBistrò, l’area food all’aperto nel giardino del Teatro Astra. Un luogo conviviale dove rilassarsi tra uno spettacolo e l’altro, con aperitivi, cena, bibite e stuzzichini preparati da due realtà gastronomiche d’eccellenza: Rudnik, l’Osteria Balcanica, con sapori della tradizione serba e opzioni vegetariane/vegane e Buonappetito Banquet, con proposte fresche e creative pensate per il pubblico di tutte le età.

Biglietti e prenotazioni

Biglietto unico: 5 €

Biglietto Tip Toe + Il cane infernale: 8 €

Prenotazione consigliata, posti limitati

www.teatroastra.it

Informazioni e prevendite

Ufficio Teatro Astra

Contrà Barche 55

Tel. 0444 323725

info@teatroastra.it

