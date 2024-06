VICENZA – 650 piccoli geni della Meccatronica al Teatro Comunale per gli Academy Meccatronico Veneto

Oltre 650 ragazzi provenienti dalle 13 sedi degli ITS Academy Meccatronico Veneto (che diventeranno 20, con 36 classi e oltre 800 ragazzi a partire dal prossimo ottobre), 50 progetti in gara, 7 relatori sul palco del Teatro Comunale di Vicenza: sono questi, in sintesi, i numeri della seconda edizione dell’evento “Passione Meccatronica”, dal titolo “Una sinergia che innova”, aperta questa mattina dai saluti del neoeletto Presidente dell’ITS Academy Meccatronico Veneto Francesco Nalini, che nel portare i saluti del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto sottolineare il seguente passaggio: «Quello degli ITS è un ambito sempre più importante che fa interagire in modo multidisciplinare l’elettronica, la meccanica e l’informatica, per automatizzare al meglio i processi di produzione, ma anche per ottenere l’efficientamento energetico e rispondere alla necessaria sostenibilità». Al fianco di Nalini, il Direttore generale Giorgio Spanevello (nb: dichiarazioni virgolettate a fine comunicato) e il Presidente onorario Luigi Rossi Luciani.

Protagonisti studenti e studentesse iscritti al primo e secondo anno dei percorsi di Automazione e sistemi meccatronici, Innovazione di processi e prodotti meccanici, Informatica nell’industria 4.0, – corsi a cui è possibile iscriversi per il biennio 2024-26 entro il 19 luglio, con la novità a Bassano del Grappa del corso in Design e Tecnologie del Materiali Innovativi -. Assieme a loro docenti, imprenditori e rappresentanti di enti e istituzioni, a dimostrazione di una sinergia che offre ai giovani opportunità e spazi di crescita per un ingresso nel mondo del lavoro non improvvisato, ma costruito attraverso l’acquisizione di competenze ed esperienze mirate.

Momento clou dell’intera giornata l’IT’S Team Contest che ha visto in competizione 50 squadre che hanno esposto nel foyer i loro prototipi e che si sono contesi il premio per il miglior Teamworking. Una valutazione fatta da docenti, tecnici e imprenditori che si è basata sui criteri di originalità e innovazione, fattibilità, utilità, sostenibilità e accuratezza e completezza nella presentazione del prototipo.

La vittoria è andata alla sede di Belluno per il prototipo “Ausilium”, che consiste nella movimentazione di una carrozzina elettrica con spostamento del busto e della testa; al secondo posto la sede vicentina Automazione e Industria 4.0 con “City Vibes”, prototipo volto a monitorare il traffico stradale nelle zone urbane regolando l’intensità luminosa dei lampioni; terzo posto alla sede di Conegliano per il “Water Fire Guard”, sistema antincendio “intelligente”.

A delineare il “futuro possibile” agli studenti, la cui percentuale di occupabilità una volta diplomati è del 99%, sono state le testimonianze di cinque loro ex colleghi, giovani tecnici meccatronici, oggi affermati professionisti in altrettante aziende che, moderati dal giornalista Claudio Tucci, de Il Sole 24 ore, hanno illustrato ai ragazzi le loro esperienze, dallo studio all’ingresso nell’impresa. Prima regola – hanno detto -, mettersi sempre in discussione e chiedere periodici riscontri per aggiustare la rotta. Significativo anche il fatto che c’è sempre ampio margine per offrire il proprio contributo per individuare nuove soluzioni in risposta ai cambiamenti continui. Storie raccontate da chi, pur giovane, sembra avercela già fatta: come Giacomo Brugnolo (diplomato nel 2019 a Vicenza) è da subito entrato in Ferrari Ventilatori di Arzignano, passando nell’arco di un solo anno da progettista a project manager; Filippo Favero (diplomato a Montebelluna nel 2021) ha subito trovato impiego in Electrolux a Susegana, per passare nel 2023 nello stabilimento produttivo della Coca Cola Hbc a Nogara, con il ruolo di individuare le best practice per introdurre miglioramenti continui non solo a livello locale ma internazionale; Emanuele Parolotti (diplomato nel 2017 a Legnago) è oggi impiegato nel Gruppo internazionale

Rockwell automation; Enrico Pavanello (Diplomato a Vicenza nel 2018) dopo il tirocinio è stato confermato in Mevis Spa e oggi è responsabile manutenzione dello stabilimento; infine, Maria Stella Vivian (diplomata nel 2021 – sede di Mestre) dal 2023 è in Texa Spa a Monastier di Treviso e si occupa di manutenzione predittiva dei macchinari.

A spiegare che “Lavorare è collaborare”, ha pensato Sebastiano Zanolli, manager di lunga esperienza e autore di numerosi volumi sui temi della responsabilità individuale, della motivazione, del talento, del raggiungimento degli obiettivi. A seguire la testimonianza carica di emozioni, non a caso titolata: “Un sogno senza limiti, tra passione, determinazione e coinvolgimento”, di Mattia Cattapan, 34enne atleta con disabilità, presidente e fondatore di “Crossabili”, il primo a gareggiare in Italia nel campionato normodotati di Kart Cross nazionale.

Borse di studio Erasmus+ Nicolò Zavatta

Nel corso dell’incontro sono state consegnate sei borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, istituite in memoria di Nicolò Zavatta (lo studente ITS vicentino deceduto nel crollo del ghiacciaio della Marmolada il 3 luglio 2022), per favorire la mobilità Erasmus+ dei più meritevoli, grazie al contributo di VIacqua, Athena e Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto.

La realizzazione della seconda edizione di “Passione Meccatronica” è stata possibile grazie al contributo e al patrocinio di 33 partner tra aziende e associazioni di categoria che hanno sostenuto l’evento. I corsi sono realizzati sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, con la supervisione e il coordinamento della Regione Veneto e il finanziamento con fondi PNRR.

Dichiarazioni

Presidente ITS Academy Meccatronico Veneto Francesco Nalini

«Abbiamo riunito a Vicenza i nostri 650 studenti, ragazzi e ragazze che rappresentano il futuro per le nostre aziende e per il Paese. Sono convinto, tuttavia, che gli Its rappresentino una grande opportunità per le studentesse e su questo lavoreremo con percorsi di orientamento rivolti anche alle famiglie».

Direttore Generale ITS Academy Meccatronico Veneto Giorgio Spanevello

«Questa giornata rappresenta il frutto del lavoro dei nostri ragazzi. Un lavoro che oggi si esplicita con la presentazione dei prototipi, ma grazie al quale i nostri studenti diventeranno presto parte della famiglia delle imprese, e forse un giorno imprenditori loro stessi»

I numeri della crescita dell’ITS: da un corso nel 2011 ai 61 portati a termine nel 2024; da 22 a 1280 studenti diplomati ad oggi; 13 sedi operative in tutto il Veneto, in crescita a 20 ad ottobre; tutti i corsi in premialità INDIRE; sono 400 le aziende coinvolte nei progetti di cui 125 socie e 205 contratti di apprendistato di terzo livello attivati dal 2018 ad oggi.