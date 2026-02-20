Vicentino – Travolto sulle strisce al buio: muore a 68 anni davanti alla moglie

Tragedia nella serata di giovedì 19 febbraio a Villaverla, lungo la provinciale 349, nel tratto di via Capovilla. Gilberto Ongaro, 68 anni, residente a Caldogno in via Fogazzaro e originario di Brendola, è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la vicina pasticceria Carollo.

Erano circa le 19 quando l’uomo, appena sceso dall’auto della moglie, è stato travolto da una Volkswagen T-Roc che viaggiava in direzione Thiene. La strada, in quel momento, era al buio a causa di un blackout provocato dal maltempo. L’impatto è stato violentissimo: Ongaro è stato sbalzato a decine di metri. La moglie, sentito il boato, è corsa fuori dall’auto sotto choc. Per il pensionato non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale Nordest Vicentino, che ha chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi. Il medico ha potuto solo constatare il decesso. L’automobilista, in lacrime, si è sottoposto all’alcoltest; saranno verificati anche la velocità e le responsabilità. Informato il pubblico ministero di turno, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

Sul luogo è arrivato anche il sindaco Enrico De Peron, che ha confermato il guasto all’illuminazione pubblica segnalato poco prima dell’incidente. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Caldogno, dove Ongaro era conosciuto e stimato.