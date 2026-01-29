ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
29 Gennaio 2026 - 12.24

Vicentino – Tetto a fuoco: i Vigili del Fuoco evitano il peggio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Questa mattina, poco dopo le 9, i Vigili del Fuoco di Schio, supportati dalla prima partenza della Centrale di Vicenza, sono intervenuti per domare un incendio divampato sul tetto di un’abitazione privata a San Vito di Leguzzano.

Le squadre hanno lavorato rapidamente per impedire la propagazione delle fiamme, riuscendo a contenere i danni in meno di due ore. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che stanno valutando l’origine del rogo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Tetto a fuoco: i Vigili del Fuoco evitano il peggio | TViWeb Vicentino - Tetto a fuoco: i Vigili del Fuoco evitano il peggio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy