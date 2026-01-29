29 Gennaio 2026 - 12.24
Vicentino – Tetto a fuoco: i Vigili del Fuoco evitano il peggio
Questa mattina, poco dopo le 9, i Vigili del Fuoco di Schio, supportati dalla prima partenza della Centrale di Vicenza, sono intervenuti per domare un incendio divampato sul tetto di un’abitazione privata a San Vito di Leguzzano.
Le squadre hanno lavorato rapidamente per impedire la propagazione delle fiamme, riuscendo a contenere i danni in meno di due ore. Fortunatamente non si registrano feriti.
Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che stanno valutando l’origine del rogo.