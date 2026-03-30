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30 Marzo 2026 - 17.16

Vicentino – Scontro tra due auto, ferita una donna

REDAZIONE
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Sarcedo – Un pomeriggio di paura in viale Europa, intorno alle 15:30 di ieri, quando due veicoli si sono scontrati in circostanze ancora in corso di accertamento. Una Citroën ATV, condotta da Z.D., 43enne residente nel Cuneese, dopo aver urtato un muretto e un segnale stradale, ha impattato contro una Peugeot ATV guidata da V.R., 34 anni, residente a Thiene, che stava attendendo di immettersi sulla strada principale dall’area del distributore Eni presente sul luogo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre il personale del 118 ha prestato assistenza alla conducente della Peugeot, ferita nell’urto. Il servizio Sicurezza & Ambiente ha provveduto alla pulizia della carreggiata, mentre due pattuglie del Consorzio Nordest Vicentino hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità per permettere il ripristino della circolazione.

Le condizioni della donna ferita non sembrano destare preoccupazioni gravi, ma il caso resta sotto verifica dalle autorità competenti, che indagano sulle cause dell’incidente e sulla dinamica esatta dello scontro. L’episodio ha temporaneamente creato rallentamenti in viale Europa, richiamando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio.

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