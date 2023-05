VICENTINO – Lavorava come infermiere senza averne il titolo, scatta l’indagine

Lo scorso 26 aprile, in seguito alla conclusione di molteplici ispezioni, controlli e verifiche personale, il nucleo NAS di Padova ha deferito in stato libertà un 39enne residente in Riviera del Brenta il quale, presentatosi nelle residenze socio sanitarie per anziani della provincia di Vicenza nonostante non fosse iscritto albo professionale degli infermieri, si qualificava come tale pur non avendone titolo.

Per lui si sono configurati i reati continuati di esercizio abusivo della professione medica e falsità materiale in certificati e atti pubblici, essendo riuscito a espletare attività lavorative presso dette strutture.

Il medesimo ha esercitato, in maniera continuativa nel tempo, la professione di infermiere in alcune strutture RSA dell’alto vicentino, privo dell’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale e mediante l’attivazione ingannevole di contratti di collaborazione libero-professionale con delle cooperative di Servizi convenzionate con le strutture per anziani, producendo loro titoli e abilitazioni falsificati.

Titolare del fascicolo è la Procura della Repubblica di Vicenza, che coordina le indagini che sono ancora in corso.