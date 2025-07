Vicentino – Frontale nella notte: un ferito grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 3 di questa mattina, lunedì 14 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Autostrada a Marano Vicentino per un violento scontro frontale tra una Fiat Grande Punto e una Renault Captur. La squadra del distaccamento di Schio, arrivata sul posto con autopompa, pick-up e cinque operatori, ha messo in sicurezza i veicoli, in particolare la Captur, trattandosi di un’auto ibrida. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi ed estratta dal personale del Suem 118. Presenti anche i carabinieri di Thiene e Dueville per regolare la viabilità e compiere i rilievi. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 4.20.