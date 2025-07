Vicentino – Controlli in un cantiere edile: sei persone denunciate, sospesa un’attività imprenditoriale

Nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il 24 luglio scorso i Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un cantiere edile per la realizzazione di un fabbricato residenziale nel territorio comunale.

Al termine dell’ispezione, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza sei persone, tra tecnici e legali rappresentanti delle imprese operanti nel cantiere, per violazioni alle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno elevato ammende per un totale di 36.400 euro e sanzioni amministrative pari a 2.500 euro. È stata inoltre disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale di una delle imprese coinvolte, per la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), documento obbligatorio per ogni cantiere.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.