Vicentino – Auto in fiamme, intervengono i pompieri

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Romano d’Ezzelino, dove un’autovettura ha preso fuoco intorno alle 14:10 in via Dante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, arrivati con un’autopompa e cinque operatori. Le squadre hanno domato le fiamme in breve tempo, evitando che l’incendio potesse estendersi e provvedendo alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento si è concluso dopo circa due ore. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.