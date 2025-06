Vicentino – Auto in fiamme: danni alla concessionaria vicina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intorno alle 18:30 di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Soella, nella frazione di Ancignano a Sandrigo (VI), per l’incendio di un’autovettura Mercedes Classe A alimentata a gasolio.

La conducente del veicolo, accortasi del principio d’incendio, è riuscita ad accostare e ad abbandonare tempestivamente l’auto nei pressi della concessionaria Nodari Automobili SNC. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa con un’autopompa e un’autobotte, provvedendo allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area. L’incendio ha provocato danni anche alla recinzione e ad alcune vetrate della concessionaria adiacente.

Presenti sul luogo anche i Carabinieri di Sandrigo. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa un’ora