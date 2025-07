Vicentino – Auto contro recinzione causa ingenti danni: 31enne nega di essere stato alla guida

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di domenica 13 luglio, intorno alle ore 16, una pattuglia della polizia locale degli ambiti di Sandrigo e Monticello Conte Otto è intervenuta in via Levà, al civico 2 di Montecchio Precalcino (VI), per il rilievo di un incidente stradale con fuoriuscita autonoma di un veicolo.

L’auto, finita fuori strada, ha causato ingenti danni alla recinzione di un’abitazione privata. Al momento dell’arrivo degli agenti, il conducente — un 31enne residente in un comune limitrofo, identificato come M.B. — ha negato di essere alla guida del veicolo, risultato intestato a un familiare.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e verificare la reale responsabilità alla guida. Le operazioni di rilievo si sono concluse dopo circa quattro ore, con il supporto di una seconda pattuglia inviata dal comando di Thiene.