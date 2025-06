Vicentino – Anziana investita da anziano in retromarcia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella tarda mattinata di mercoledì 11 giugno a Chiuppano, una donna di 81 anni è rimasta ferita in seguito a un investimento da parte di un’auto. L’episodio è avvenuto intorno alle 10:50 in via Roma.

Secondo una prima ricostruzione, A.B., un uomo di 82 anni residente a Piovene Rocchette, si trovava alla guida della propria Lancia Y e stava effettuando una manovra in retromarcia per parcheggiare. In quel momento, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha colpito A.D., un’anziana residente a Marano Vicentino che stava attraversando la carreggiata.

L’urto ha causato la caduta della donna sull’asfalto, dove ha battuto la testa. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza del Suem 118 ha trasportato l’81enne al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso in codice giallo. La donna è rimasta cosciente, ma le sue condizioni sono monitorate con attenzione dai sanitari.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale Nordest Vicentino, che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, compresa la posizione esatta del pedone al momento dell’impatto.