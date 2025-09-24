Venticinquesima edizione di AZIONI SOLIDALI VICENTINE: tutti gli appuntamenti

dal 20 settembre al 7 novembre 2025

Il CSV di Vicenza – Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza – festeggia con grande orgoglio il Venticinquesimo Anniversario di Azioni Solidali Vicentine, che racconta 25 anni di storia del volontariato vicentino e lo fa con una nuova immagine, grazie ad un rappresentativo disegno dell’illustratrice Michela Zalunardo e crescendo, diventando a tutti gli effetti un Festival. Tema portante, quest’anno, quello dell’Imperfezione, insieme ai concetti chiave di inclusione e innovazione.

L’imperfezione è considerata un difetto, in realtà rappresenta la nostra più autentica unicità e umanitàquando siamo capaci di trasformare i nostri limiti in occasioni di crescita e relazione.

Questa l’idea che unisce i quasi 100 eventi promossi grazie a 76 patrocini e 120 collaborazioni con varie realtà pubbliche e private del territorio.



Dal 20 settembre al 7 novembre un ricco programma con tanti eventi, gli stand delle associazioni in Piazza dei Signori sabato 27 e domenica 28 settembre, spettacoli, concerti e approfondimenti presso il Parco della Pace e la Loggia del Capitaniato ma anche in vari luoghi della città e della provincia per un festival diffuso, con il cuore già al Giubileo del Volontariato della Diocesi di Vicenza il 29 novembre.

L’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

Il programma è iniziato il 20 e 21 settembre presso il Parco della Pace con un’anteprima all’iniziativa “Vicenza 4×4 Fest”, in collaborazione con il Club Fuoristrada di Vicenza. L’esposizione di veicoli 4×4 per uso professionale, competitivo, di soccorso e sicurezza è stata resa ancora più accogliente dall’Area Solidarietà grazie adANCIS Aureliano ETS con iDoctorclown e l’Ambulaclown e alla spettacolare dimostrazione dei cani della Protezione Civile dell’Associazione I Falki. Il programma di Parco della Pace si replicherà poi nel fine settimana successivo del 27 e 28 settembre anche con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che allestirà Pompieropoli.

IL FINE SETTIMANA DELLE ASSOCIAZIONI

Venerdì 26 settembre dalle 16.30 inizierà ad animarsi anche Piazza dei Signori con la seconda edizione di VISMI Vicenza Si Mischia, un palcoscenico all’aperto con performance impreviste e momenti di incontro grazie alle compagnie teatrali locali e la regia di Anna Zago, alle 18.30 ci sarà l’incontro di apertura “Abbracciare l’Imperfezione” presso la loggia del Capitaniato e dalle 21, una delle novità di questa edizione, “Attori del Cuore” Monologhi sotto le stelle grazie agli attori e alla collaborazione con FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Vicenza, per raccontare l’imperfezione.

Il pubblico potrà votare l’attore preferito per il monologo venerdì 26/09 e per il dialogo sabato 27/09, i vincitori saranno premiati domenica 28 settembre.

Sabato 27 e domenica 28 i vivaci stand delle Associazioni animeranno Piazza dei Signori con tante iniziative, progetti e testimonianze.

Sabato 27 alle ore 9 il programma prende avvio con la cerimonia di saluto e la partenza della pedalata dell’infanzia che si unirà poi alla pedalata in rosa per la prevenzione organizzata dagli Amici del Quinto Piano e guidata da Loretta Pavan e tanti testimonial. Dalle 10, mentre al Parco della Pace sarà nuovamente attiva l’Area Solidarietà, in piazza comincerà “Disegna Vicenza Coralità di una Città” la terza edizione a cura di Arte a KmZero che proporrà tante attività e laboratori a cielo aperto per tutti, con importanti artisti. Il tema di quest’anno è dedicato agli animali, scolpiti e non, che caratterizzano Vicenza, le location saranno il loggiato di Palazzo Chiericati, il giardino di Santa Corona, Palazzo Thiene con la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Olimpico e in Piazza dei Signori, il tutto all’interno del Festival del Disegno 2025 di Carta Fabriano.

Per tutto il giorno la Corte dei Bissari prenderà vita grazie ad “Arciviva La Corte si fa Comunità” organizzata da ARCI Vicenza e quindici associazioni, con la partecipazione di Quelli del venerdì aps. Tante le proposte con laboratori, decorazioni della Corte e un’interessante escape game insieme alle botteghe del centro all’insegna della valorizzazione dei luoghi della quotidianità.

La Loggia del Capitaniato sarà location alle 11 dell’inaugurazione della Mostra fotografica “Namaste, Nepal” di Sidare Aps, alle 12 vi si svolgerà la consegna degli attestati di “Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà con Unisolidarietà. L’avvio del festival sarà anche l’occasione per annunciare il nuovo Protocollo di Intesa sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza durante l’estate.

Alla sera dalle 21 in vari luoghi del centro si terrà la seconda parte di “Attori del Cuore Relazioni in atto” con il contributo musicale degli artisti Roberto Balbo, Marta Ferradini e The Blonde Brothers.

Domenica 28 il programma di sabato si replica al Parco della Pace e nel centro, mentre in Piazza Castello alle 10:30 prenderà avvio anche la Sfilata delle Culture di VISMI con la Banda musicale di Gambellara e il Gruppo Murga Saltinbranco. Alla Loggia alle 15 si premieranno i progetti vincitori del Bando Crescendo con Fondazione Ninfa e alle 17.30 si conoscerà il nome degli attori più votati per il concorso “Attori del cuore”.

LA MUSICA

La musica ha sempre creato momenti indimenticabili ad Azioni Solidali Vicentine così anche per questa 25a edizione ci saranno varie occasioni per gustarsi concerti e spettacoli, il primo appuntamento sarà sabato 27 alle 15 al Parco della Pace con “Una Parola Magica” e le bellissime voci bianche di Le Cicale dirette dalla M. Miriam Urbani e i piccoli solisti dell’Associazione Musicale Recitar Cantando di Thiene diretti dal Soprano Alisa Zinovjeva. Poco dopo, alle 17.30, in Piazza dei Signori tornano Luca Bassanese & la Piccola Orchestra Popolare con le canzoni narrate e “Uomo dove sei”.

Domenica 28, sul palco in Piazza dei Signori dalle 16 si esibirà, con il concerto “Nella Fantasia”, il Gruppo vocale C-J Cicale Junior e, a seguire il concerto “Cura per te”, con la selezione di brani che parlano di gentilezza e attenzione verso gli altri e se stessi, entrambi tenuti della nuovamente protagonista Associazione Musicale Recitar Cantando. Sabato 4 ottobre alle 21 lo spettacolo “TAU Nel segno di Francesco” al Teatro San Marco di Vicenza sarà messo in scena dai Mercanti di Sorrisi in memoria di Giovanni Guidolin, il Consigliere del CSV di Vicenza mancato a dicembre 2024.

IL VILLAGGIO SOLIDALE PER PRANZI E CENE

Nel fine settimana dal 26 al 28 settembre, il Villaggio Solidale per il ristoro sarà diffuso in tanti locali del centro, partner con sconti e convenzioni, presentando il materiale di Azioni Solidali. Tutte le informazioni si troveranno in Piazza dei Signori presso lo Stand del CSV o presso la Loggia del Capitaniato e sul sito www.csv-vicenza.org. Notizie e curiosità saranno presentate anche nelle rubriche di CSV Positive Radio, la radio web del CSV che avrà anche uno stand dove raccoglierà testimonianze, progetti e racconti.

GLI INCONTRI DI RIFLESSIONE

Riflettere sul presente e il futuro del Volontariato è un altro dei punti cardine di Azioni Solidali e nella Loggia del Capitaniato nei giorni successivi sempre alle 18.30, continueranno gli incontri di approfondimento Abbracciare l’Imperfezione con tanti relatori ed esperti: lunedì 29 settembre con il tema “Leadership gentile” e martedì 30 ci si dedicherà a “Politica e innovazione”. Si inizierà poi il 1 ottobre con “Comunità. Arte e Bellezza”, proseguendo giovedì 2 con “Benessere, Architettura e Alimentazione”. Venerdì 3 si approfondiranno gli aspetti di “Inclusione e Intercultura” e sabato 4 ottobre la Giornata Internazionale del Dono, sarà il contesto ideale alle 9.30 per il Terzo Festival Europeo a Vicenza dal titolo “Accogliere L’Imperfezione” e alle 15 per l’incontro dedicato a tutte le associazioni del dono, per terminare alle 17 con “(Im)perfettamente madre: il coraggio di chiedere aiuto”. Domenica 5 ottobre alle 9 al Santuario di Monte Berico si conclude questo primo programma con la Santa Messa per Le Associazioni di Volontariato celebrata da sua Eccellenza il Vescovo Mons. Giuliano Brugnotto e animata dalla Schola Poliphonica del Santuario diretta da Silvia Fabbian e alle 15 alla Loggia del Capitaniato con le riflessioni di “Spunti per il Futuro”. Tutte le associazioni saranno quindi invitate alla Santa Messa del Giubileo dei Volontari della Diocesi di Vicenza, che si terrà sabato 29 novembre alle 16 presso la Cattedrale di Vicenza. Tutti gli incontri sull’IMPERFEZIONE saranno accompagnati dalla musica di alcuni artisti vicentini: Tobia Lanaro, Giuliano Fracasso, Elena Zotti, Davide Peron, Thierry Di Vietri, The Moochers, Mariagioia Piazza; per il Festival del Volontariato Europeo ci sarà il giovane Fisarmonicista Jacopo Parolo con l’Associazione Il Teatro Armonico ApS e per la Giornata Nazionale del Dono Fabio Reggio Presidente AVIS provinciale di Venezia con il suo sax. Per il Coordinamento degli incontri sono stati coinvolti insieme al Direttore Maria Rita Dal Molin: Anna Zago, Arianna Lorenzetto, Sofia Chiomento, Piergiorgio Piccoli, Achille di Falco, Franca Porto, Antonio Franzina, Elisa Santucci.

IL SETTIMO ANNO DEI VENERDI’ DEL CSV

A inizio ottobre prende avvio, all’interno di Azioni Solidali Vicentine, anche la settima edizione dei Venerdì del Csv, una rassegna di quattro appuntamenti dalle 18.30 alle 20 che esaminano come profit e non profit possano dialogare partendo dai temi dell’Agenda Onu 2030. Istituzioni, realtà associative e imprenditoriali, pur utilizzando strumenti e linguaggi diversi, possono unire le forze per gli stessi obiettivi, proponendo un confronto dinamico e creativo. I temi di quest’anno punteranno l’attenzione su energia pulita e accessibilità, pace, giustizia e istituzioni forti, povertà zero e uguaglianza di genere. Il primo appuntamento del 10 ottobre si terrà alla Cava de Cice a Zovencedo e toccherà i temi del goal 7 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”. Il 24 ottobre presso Sala Palladio a Palazzo Bonin Longare di Confindustria Vicenza il tema da approfondire sarà quello sempre più urgente del goal 16 “Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli”. Il dialogo continua poi il 31 ottobre alla Sala Consiliare del Comune di Bressanvido dove si parlerà della sfida globale del goal 1 “Porre fine alla povertà in tutte le sue forme”, per concludere poi venerdì 7 novembre alle Distillerie Poli di Schiavon con il fondamentale goal 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne”. Tanti gli ospiti che interverranno coordinati da Maria Rita Dal Molin Direttore del Csv di Vicenza e da quattro referenti: Monya Meneghini per l’ufficio stampa del Csv, Elena Appiani Past International Director dei Lions e Rappresentante al World Food Program e le giornaliste Elisa Santucci e Margherita Grotto.

Tutto il programma https://archivio.csv-vicenza.org/2025/as/