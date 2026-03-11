Veneto – Viene bocciato e perseguita il professore: braccialetto elettronico per 26enne

Il giovane, già condannato nel 2023 per atti persecutori, avrebbe ripreso a molestare l’insegnante con messaggi intimidatori sui social

Avrebbe continuato a perseguitare il professore che anni fa lo bocciò alle scuole superiori, arrivando a inviargli messaggi intimidatori sui social. Per questo un giovane di 26 anni di Favaro Veneto è stato raggiunto da una misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Favaro Veneto su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura. Nei confronti del giovane è stato disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’insegnante, oltre al divieto di frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 26enne nutrirebbe da tempo un forte rancore nei confronti del docente, ritenuto responsabile della bocciatura subita durante gli anni delle scuole superiori. Non si tratterebbe però del primo episodio: nel 2023 l’uomo era già stato condannato per atti persecutori nei confronti dello stesso professore.

Dopo un periodo di apparente calma, a partire da gennaio di quest’anno il giovane avrebbe ripreso a contattare l’insegnante attraverso i social network, inviando numerosi messaggi dal contenuto minaccioso e molesto. A quel punto la vittima ha deciso di rivolgersi nuovamente alle forze dell’ordine presentando querela.

Considerata la recidiva e il rischio di ulteriori comportamenti persecutori, l’autorità giudiziaria ha quindi disposto la misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico. Qualora il dispositivo non fosse disponibile, è previsto anche il divieto di dimora in provincia.

Il procedimento penale resta comunque in corso e, come precisato dalla Procura, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con una sentenza definitiva.