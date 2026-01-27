CRONACAVENETO
27 Gennaio 2026 - 10.06

Veneto – Vasto incendio in un fienile: a fuoco 250 rotoballe, intervento dei pompieri fino all’alba

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Impegnativo intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 26 gennaio ad Albaredo d’Adige, nel Veronese, dove un incendio è divampato all’interno di un deposito di fieno in via Serega. L’allarme è scattato intorno alle 19.30, quando le fiamme hanno coinvolto un fienile che custodiva circa 250 rotoballe.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco, impegnate a contenere il rogo e a impedire che l’incendio si propagasse alla struttura e alle aree circostanti. L’operazione si è rivelata complessa a causa dell’elevato quantitativo di materiale altamente infiammabile, che ha richiesto un lavoro prolungato e particolarmente delicato.

Grazie all’azione coordinata dei soccorritori, l’edificio è stato messo in sicurezza e le fiamme sono state circoscritte, evitando danni maggiori. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono però protratte per tutta la notte, concludendosi solo alle prime luci dell’alba.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti di competenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Vasto incendio in un fienile: a fuoco 250 rotoballe, intervento dei pompieri fino all’alba | TViWeb Veneto - Vasto incendio in un fienile: a fuoco 250 rotoballe, intervento dei pompieri fino all’alba | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy