Veneto – Vasto incendio in un fienile: a fuoco 250 rotoballe, intervento dei pompieri fino all’alba

Impegnativo intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 26 gennaio ad Albaredo d’Adige, nel Veronese, dove un incendio è divampato all’interno di un deposito di fieno in via Serega. L’allarme è scattato intorno alle 19.30, quando le fiamme hanno coinvolto un fienile che custodiva circa 250 rotoballe.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco, impegnate a contenere il rogo e a impedire che l’incendio si propagasse alla struttura e alle aree circostanti. L’operazione si è rivelata complessa a causa dell’elevato quantitativo di materiale altamente infiammabile, che ha richiesto un lavoro prolungato e particolarmente delicato.

Grazie all’azione coordinata dei soccorritori, l’edificio è stato messo in sicurezza e le fiamme sono state circoscritte, evitando danni maggiori. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono però protratte per tutta la notte, concludendosi solo alle prime luci dell’alba.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti di competenza.