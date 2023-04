VENETO – Uccise due ragazze, confermati sette anni di reclusione

La Corte d’Appello di Trieste ha confermato i sette anni di reclusione inflitti dal Tribunale di Pordenone nei confronti di Dimitre Traykov, il 61enne imprenditore bulgaro responsabile del duplice omicidio stradale di due ragazze trevigiane: Sara Rizzotto, 26enne di Conegliano, e della cugina Jessica Fragasso, 20enne di Mareno di Piave, consumatosi il 30 gennaio 2022 lungo la A28, nel tratto compreso tra Villotta e Azzano Decimo.

Sono state confermate tutte le statuizioni civili dal gup Monica Bisatti, la quale aveva disposto il pagamento di provvisionali di 35 mila euro per i genitori delle due vittime, di 25 mila per i nonni di Sara e di 20 mila euro per gli zii.

Durante l’udienza è emerso che Dimitre Traykov avesse avviato le pratiche per dare alla moglie la procura speciale per effettuare il trasferimento dei suoi beni alla figlia. L’avvocato Alessandra Nava, legale della famiglia Rizzotto, ha chiesto quindi il sequestro conservativo su tutte le proprietà riconducibili al Traykov.