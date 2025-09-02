Veneto – Truffa un’anziana con la tecnica del “finto carabiniere”: arrestato 17enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 17enne napoletano è stato arrestato per aver messo a segno una truffa ad un’anziana con la tecnica del finto carabiniere. Ne dà notizia oggi Ansa Veneto. A mettergli le manette i veri carabinieri che hanno fermato il minore mentre stava fuggendo a bordo di un taxi, dopo aver arraffato monili e gioielli in oro alla vittima.Il giovane aveva contattato la donna presentandosi come “Comandante Russo” dei Carabinieri di Brescia. chiedendole una somma in denaro per favorire il rilascio del fratello coinvolto in un incidente. Raggiunta la casa della vittima il 17enne ha arraffato un sacchetto di plastica contenente i gioielli e denaro per poi salire in un taxi che lo attendeva in strada. A allertare i militari è stata una vicina di casa della vittima dopo averla sentire urlare. Ha prima tentato di inseguire il taxi, riuscendo solo a fotografarne la targa. Un dettaglio determinate per i carabinieri che hanno individuato il veicolo e fermato il giovane a bordo, trovandolo ancora in possesso del bottino. Il tribunale per i Minorenni di Venezia ha disposto il trasferimento del ragazzo al carcere minorile di Treviso, in attesa della convalida dell’arresto.