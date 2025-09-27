ATTUALITA'
27 Settembre 2025 - 16.53

Veneto – Tre napoletani arrestati dopo rapina per orologio da 80mila euro

REDAZIONE
PADOVA, 27 settembre 2025 – La Polizia di Padova ha arrestato tre pregiudicati napoletani, con precedenti per furti e rapine, accusati di aver aggredito un imprenditore 46enne per strappargli dal polso un orologio di lusso del valore di 80.000 euro.

L’episodio è avvenuto giovedì scorso, quando la vittima, uscita dal proprio ufficio per la pausa pranzo, è stata bloccata da una moto di grossa cilindrata con a bordo due uomini. Il passeggero lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni, tentando di sottrargli l’orologio. Disturbati dall’arrivo di alcuni passanti, i rapinatori sono fuggiti in direzione del casello di Padova Ovest, dove li attendeva un complice a bordo di un’auto.

Grazie all’intervento coordinato delle Squadre Mobili di Padova e Bologna, impegnate in indagini su un furto avvenuto il giorno precedente nel capoluogo emiliano, i tre sono stati intercettati e bloccati. Nell’auto sono stati rinvenuti dieci orologi rubati a un rappresentante orafo a Bologna, oltre a una targa contraffatta, caschi e indumenti tecnici.

Gli arrestati – un 47enne e un 48enne, entrambi evasi dai domiciliari, e un 66enne con precedenti fin dagli anni ’80 – sono stati condotti al carcere di Padova in attesa di convalida. Il Questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Anticrimine per misure di prevenzione a loro carico.

