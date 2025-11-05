Veneto – Tre incidenti in A4: uno svincolo chiuso e traffico in tilt

Pomeriggio di forti disagi lungo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto, dove tre distinti incidenti avvenuti a pochi minuti di distanza hanno mandato in tilt la circolazione. I sinistri si sono verificati intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 5 novembre, causando la chiusura temporanea dello svincolo di San Donà in direzione Trieste per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Nel primo incidente un tir ha tamponato un carro attrezzi impegnato in un intervento lungo la corsia di marcia. Nell’impatto una persona è rimasta incastrata nella cabina ma, secondo i soccorritori, non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale del 118 e gli operatori di Alto Adriatico per la gestione della sicurezza e il ripristino della viabilità.

Pochi minuti dopo, a circa un chilometro di distanza, un secondo tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti: danni materiali ma nessun ferito. Le operazioni di rimozione e la pulizia della carreggiata hanno richiesto diverse ore.

Infine, verso le 17, un terzo incidente in direzione Venezia, tra gli svincoli di San Stino e Cessalto, dove un’auto ha tamponato un camion. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario.

Il traffico è rimasto rallentato per tutto il pomeriggio, con code in direzione Trieste e rallentamenti anche nel senso opposto, causati dai curiosi.