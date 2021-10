VENETO – Studente 16enne rapina panificio con un coltello

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Rapina in un panificio di via Canova (Il Panettiere) a Vittorio Veneto, ieri in serata.

Alle 19.30 uno studente di 16 anni, senza precedenti, armato di coltello con lama da 20 centimetri, è entrato nell’esercizio commerciale, vestito di scuso, con mascherina. Ha poi minacciato la cassiera intimandole di consegnargli l’incasso, per un importo di 380 euro. Il giovane è stato però fermato dal titolare di un altro negozio vicino alla panetteria appena ha tentato di dileguarsi, oltre che da un passante e da un carabiniere libero dal servizio. E’ stato arrestato ed ora è nel proprio domicilio in attesa di ulteriori decisioni.